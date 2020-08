Había programado el área de Cultura del Ayuntamiento para este verano una serie de conciertos en un recinto lindando con la Finca Experimental de la Hoya, una instalación científica adscrita a la Estación Experimental de Zonas Áridas, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Biólogos experimentados del CSIC han considerado que las ondas sonoras, a partir de cierto volumen, son perjudiciales para los animales, detallando en un comunicado las razones que pueden dar lugar a traumatismos mortales. Motivo por el cual el Ayuntamiento ha tenido que suspender los catorce conciertos que había previsto celebrar en el recinto. La suspensión de dichos conciertos ha dado lugar a artículos periodísticos y comentarios en redes sociales ridiculizando la intervención de los biólogos del CSIC, refiriéndose a ellos como "guardianes de la sensibilidad" o entrecomillando el "estrés" de las gacelas en plan irónico. Yo no soy biólogo y no tengo capacidad para detectar el daño que puedan ocasionar los conciertos a los animales rescatados de la fauna sahariana en peligro de extinción, pero la decisión de los científicos merece todos mis respetos y, por supuesto, muchísima más credibilidad que la opinión de los periodistas que saben de todo lo habido y por haber. Lo que sí valoro es la existencia de una zona en Almería dedicada a la conservación de gacelas y arruís en peligro de extinción. En más de una ocasión he tenido que acompañar a amigos visitantes interesados en conocer ese paraje, como algo único en España, de lo cual me he sentido orgulloso. Y hoy, no puedo menos que recordar la labor científica de Mar Cano que, junto a su padre Antonio, percibieron que Almería, debido a sus condiciones ambientales, podía ser un lugar idóneo para rescatar a especies saharianas que estaban en peligro de extinción. Se pusieron manos a la obra y consiguieron del CSIC la creación del Parque de Rescate de la Fauna Sahariana que se ubicó en el paraje de la Hoya. Mar Cano permaneció durante toda su vida vinculada al centro como directora y, gracias a su dedicación constante y minuciosa, especies recuperadas en Almería, volvieron al lugar de su procedencia. Sería interesante que el incidente relacionado con los conciertos sirviera para llamar la atención por parte de los medios de la importancia de un paraje tan singular y para que el Ayuntamiento potenciara la obra de Mar Cano en lugar de alimentar su deterioro.