Fe en el ser humano

L A vida sigue y se abre paso, por eso hay que seguir a pesar de las guerras. No pretendo convertirme en otro de esos "opinólogos" que saben de todo y exhiben su sapiencia. Por eso, a pesar de todo, seguimos hablando de educación.

Perviven en nuestra sociedad dos posicionamientos radicalmente distintos en cuanto al ser humano, que se corresponden con el pensamiento de Rousseau (s. XVIII) y Hobbes (s. XVII). Para el primero, el ser humano es un "buen salvaje", que la sociedad corrompe. Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, capaz de todo tipo de atrocidades por su propia naturaleza. Son dos extremos que, con matices, siguen existiendo hoy en día. En nuestras relaciones diarias, en las familias, en los medios de comunicación o en la política aparece una u otra visión, si rascamos un poco sobre la superficie.

La educación, por definición, va en contra del mito del "buen salvaje". Educar significa, entre otras muchas cosas, socializar, transmitir los valores de la cultura y la sociedad, ya sea de una manera atractiva o coercitiva. Tampoco estamos del todo seguros de que en una sociedad supuestamente idílica, donde nadie fuera condicionado por nadie, todo funcionaría perfectamente. Nuestra sociedad tiene valores e ideas que ha costado siglos construir, además de mucho sufrimiento, guerras, dolor, incomprensión… Está claro que merece la pena mantener las ideas de democracia, derechos humanos, justicia social, paz… por poner solo algunos ejemplos.

El problema viene cuando desde la educación se parte de la premisa contraria: el ser humano es, por naturaleza, malo, hay que domesticarlo. En este caso es fácil caer en el derrotismo y el determinismo. No se puede hacer nada con determinadas personas porque nunca llegarán a comprender ciertas cosas, nunca llegarán a nada. Es imposible.

Si no tenemos cierta fe y Esperanza en la perfectibilidad del ser humano, en que somos personas capaces de ser mejores, en que es la cooperación, la bondad y los valores éticos mínimos lo que nos ha hecho avanzar como individuos y como sociedad… es preferible que nos dediquemos a otra cosa. Si yo soy capaz de llegar a ciertos planteamientos sobre el bien común, si he podido acceder a una determinada formación, si yo puedo ser crítico, pensar, dialogar y llegar a acuerdos, todo el mundo puede. No caigamos en la trampa de creernos más ni mejores que los demás, en ningún sentido.