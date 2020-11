Felices sueños

Se confiesa usted culpable? Un gesto de incredulidad le cubrió el rostro, culpable, de qué? Preguntó . Pues de que va a ser, de haber hecho lo que dice la denuncia. Pero como va a ser eso? si yo no he hecho nada. Pues eso, porqué lo hizo? Vaya usted a saber, como voy a recordar que hacía yo hace un año? Ve usted, como tiene razón la denuncia? no tiene coartada. Pero que coartada ni que ocho cuartos?, yo no sé lo que hice ese día, ni tampoco que hice la semana pasada en cada día y cada hora, lo que le digo es que no conozco al denunciante. Hable usted bien y con propiedad, son "los denunciantes". Pues bueno, eso, los denunciantes. Yo solo sé que hoy iba a darme un baño en la playa, me han parado ustedes para pedirme la documentación, y me he visto con las esposas puestas. Esto no es justo, yo no he hecho nada. Porque lo diga usted!, pero no se preocupe, ya hemos llamado al abogado del turno de oficio, cuando venga puede usted hablar con él. Y no puedo llamar a mi mujer? Pues no, usted ha pedido que llamemos a su amigo Paco, y solo tiene derecho a una llamada. Pero si llamo desde mi móvil! Nada de eso, usted está detenido y no puede usar el móvil. Debo de estar soñando, esto es una pesadilla, quien me mandaba a mi ir a la playa hoy? Con lo bien que podía estar yo ahora leyendo un buen libro y con una cerveza bien fresquita entre las manos. Pues no haber hecho nada, eso le pasa por hacer lo que no debe. Pero que es lo que no debía haber hecho? Pues eso, quiere que se lo repita otra vez? Está usted un poco nervioso, relájese, que mañana le ponemos a disposición judicial, y ya si eso, pues usted le explica al juez lo que quiera. Pero, como dice, que voy a dormir aquí? No exactamente, aquí no, le trasladaremos a un calabozo, y tiene usted suerte hoy, ayer teníamos a dos borrachos que olían fatal. Se orinaron encima, y con el calor el aroma era fétido. Esto es esperpéntico, pero que hago yo aquí? Usted sabrá, nosotros ya se lo hemos dicho, le han denunciado, y cumplimos con nuestro deber, detenerlo y llevarlo mañana ante el juez. Venga, no se preocupe, que está aquí su letrado. Hable con él si quiere y después nos dice si quiere declarar o lo hace mañana en el Juzgado. Yo alucino, esto no puede ser verdad. Señor abogado, no sé porque estoy aquí, yo iba a darme un baño, y me detuvo la Guardia Civil, aún no sé por qué, no recuerdo donde estaba hace un año, recuerda usted lo que hacía hace un año?. Pues no, pero yo no soy el detenido. A ver usted es Diego Pérez?, Si claro. Y estuvo en Madrid hace un año? Fui un fin de semana con la familia, nos robaron el coche, y se llevaron mi DNI. Como dice, su DNI? Si, lo llevaba con los papeles del coche. He ahí la explicación, el ladrón con su documentación compró una tarjeta de móvil y chantajeó a varias personas. Me dejarán libre entonces? Si, mañana cuando lo diga el juez, hoy dormirá en el calabozo, felices sueños.