Solo, frente a la rutilante belleza del mar y la tenue luz de un atardecer de diciembre, te puedes sentir en esta ciudad el ser más feliz sobre la tierra, aunque solo sea el instante que dura esta locura de naturaleza que es la caída del sol sobre el poniente almeriense.

La felicidad, como la vida, está llena de instantes, privilegio que de vez en cuando te puedes conceder si no te excedes. No es una receta, ni una fórmula mágica, es un estado de tránsito que pasa, como las orugas, por una serie de fases antes de alcanzar esos momentos de plenitud que necesitamos alimentar, antes de caer en el siguiente estado de tristeza que arrastra a la infelicidad.. Un amigo profesor de filosofía de la Unicap de Recife me contaba, a propósito de la felicidad, una leyenda muy popular del nordeste brasileño. Me contaba acerca del momento de felicidad que sintió el primer hombre que habitó la tierra y cómo, tras un intenso día explorando el terreno fascinante de costaneras que forma el rio Capibaribe que alumbra la Bahía de Santo Amaro, cayó rendido al borde de la tarde frente al inmenso océano mientras la penumbra se iba apoderando de la claridad del día. Se llenó de extrañeza ante aquel espectáculo, y entró en pánico a medida que avanzaban las sombras hasta que la noche se hizo absoluta. Aquellos instantes se transformaron en miedo y el miedo en infelicidad, que se diluía conforme avanzaban las sombras del océano, frío y negro. Pero cuando abrió los ojos, cegado por el amanecer, experimentó la primera felicidad del día al descubrir el espectáculo que dibujaba en el horizonte una bola de fuego que ascendía alumbrando aquel nuevo día.

Lo que no narra la leyenda es la noticia del encuentro de aquel primer ser humano con la llegada de otro que relataba los informes del “Happy City Hub”, de Londres, con la noticia de que los del norte y noreste de España son más felices, por ejemplo, que los que vivimos en el sur, y otro informe del “Ipson Global Advisor” -un medidor de la felicidad mundial- nos arroja a la cola del penúltimo país más infeliz del mundo y el segundo de Europa. ¿Qué extraño maleficio se ha vertido sobre los andaluces, murcianos y extremeños que, como un dogal alrededor del cuello, asfixia nuestra felicidad?

Tal vez, para conocer las causas de tal estado, podríamos pedir al gobierno de España nos conceda un “verificador”, modelo Puigdemont, que de cuenta de las causas de nuestra infelicidad; saber por qué ese bien intangible de la felicidad no nos acompaña a los que vivimos más al sur si somos tan españoles como los que viven más al norte y tan europeos como el resto de Europa.