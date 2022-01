¡Felicidades, Diario!

Este año es especial. El rotativo donde he aprendido a andar, a escribir y a colaborar cumple quince años de vida. Un éxito, sin duda alguna, que viene precedido por el buen trabajo y buen hacer del equipo humano y profesional que se ha conformado en torno a su redacción. Una redacción liderada por Antonio Lao que, gracias a su tesón y perseverancia, concibió el Diario de Almería en plena crisis económica. Donde un emprendedor y periodista tuvo la visión de conformar uno los periódicos más importantes de Almería, por no decir el mejor. Y no me equivoco al decirlo, pues, en ocasiones, las más íntimas pulsiones nos hacen siempre querer y estimar aquello a lo que estamos más unidos, tanto ética y como moralmente. Y, a veces, hay que reconocerlo. Y, quizás, estos dos últimos factores, a mi juicio, han sido la clave para que el Diario de Almería, junto con los compañeros y compañeras que hacen posible su edición digital y en papel, se haya posicionado en el ámbito nacional como uno de los periódicos más fiables y con mayor rigor de la parrilla. Sus contenidos internacionales, nacionales o regionales, así como sus columnas de opinión, contienen firmas con las que cualquier profesional del medio querría colaborar y trabajar codo con codo. Un diario que se ha forjado en estos últimos años, basando su gran piedra angular en la profesionalidad y la calidad. Siempre siendo respetuoso con el lector, abordando los contenidos con exquisitez y altura de miras, identificando siempre lo que es noticia, con respecto a aquello que nos puede inducir a dudas, desorientación o a una deformación de la realidad.

Un diario que siempre se ha embarcado en muchísimos proyectos filantrópicos y altruistas, en honor a los lectores, a la cultura, al arte contemporáneo, a la literatura y con un compromiso social que sólo los buenos hombres y mujeres pueden defender. Éste siempre ha sido el sino del diario, en mi opinión. Un rotativo independiente, con principios y con valores, dispuesto a dar un servicio de información libre y contrastada a la ciudadanía, donde en los últimos diez años, he tenido la posibilidad y la oportunidad de poder contar con un espacio semanal donde siempre han dejado las puertas abiertas de esta humilde, maravillosa y bendita casa llamada Diario de Almería.