Felicitarnos y reivindicar

El mayor aplauso lo merecen quienes se han jugado la vida, quienes han salvado vidas, quienes tenían que salir en plena pandemia para que los demás pudiéramos seguir confinados. Ahora sabemos que la sanidad no se toca, y que la primera partida presupuestaria debe ser para la salud. Sin salud no hay vida. Y si no hay vida, todo lo demás, sobra.

¿Qué pondríamos en segundo lugar? ¿defensa? ¿urbanismo? ¿agricultura? ¿medio ambiente? ¿industria? Hay muchas cosas importantes, pero el «pastel» presupuestario es el que es. Las raciones no pueden ser infinitas. Si cortamos muchos trozos grandes, los siguientes tienen que ser pequeños. Es posible que haya unanimidad en señalar que lo segundo, después de la sanidad, es la educación. En estos meses de teletrabajo ha quedado patente que el profesorado no solo somos transmisores de contenidos, que se necesita el cara a cara y cuerpo a cuerpo, que atendemos, escuchamos, educamos, que las familias por sí solas tienen muchos problemas para sacar adelante los estudios de sus hijos e hijas. Problemas a veces de conciliación, otras veces de nivel cultural, otras veces de acceso... Simplemente, no son profesionales de la educación. Estudiantes de todas las edades han hecho lo que han podido desde casa, muchas veces estrellándose en tareas que no terminaban de entender, y menos aún desde la distancia.

Creo que en este final de curso es importante que nos felicitemos por todo lo que hemos sido capaces de hacer, tanto el profesorado como las familias y el alumnado. Hemos superado esta situación de una manera bastante digna, y no ha sido gracias a los recursos que hemos tenido a nuestra disposición, sino a las horas echadas, las tardes, noches trabajando, ayudando, mirando la pantalla, utilizando los recursos personales, las mil labores administrativas, los problemas de acceso, las interminables dudas en un contexto totalmente nuevo.

Y también es el momento de ser firmes, de no dar ni un paso atrás, de EXIGIR que el año que viene las condiciones sean mucho mejores, tanto con pandemia como sin ella, de que el alumnado por aula baje, que haya más recursos tecnológicos y más profesorado, que se produzca el cambio metodológico que necesitamos... Y decirlo alto y claro, sin ceder ni un milímetro en nuestras posiciones. Lo primero, es lo primero, y lo segundo, la educación. Esto debería convertirse en una verdad absoluta e incuestionable.