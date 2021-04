Felicitémosnos por Isaac peral

Felicitémosnos porque acabamos de botar el primer submarino del ambicioso programa S-80 del que se ha dicho, responde a un proyecto imprescindible para nuestra defensa y es el "más esperado de la historia de la Armada Española". Y felicitémosnos, especialmente, porque se trata del primer submarino hecho con diseño y construcción cien por cien español y porque, además, se trata del mejor submarino convencional del mundo.

Y aunque la noticia esté pasando prácticamente desapercibida y haya medios de información que se han centrado en el sobrecoste y el retraso de la ejecución (circunstancias que han de ser comentadas, pero que, en modo alguno, ha de ser lo único a comentar) la realidad es que estamos ante un gran hito de nuestra historia pues, ya no es solo que este proyecto venga a remediar una crítica escasez de flota que nos debilita y apremia, pues España a esta fecha, y tras llegar a contar, a finales de los pasados años 70, con ocho submarinos ("La debilidad submarina española y la clase S-80", portal "Descifrando la guerra", 27/06/2020), cuenta ahora con un único submarino operativo para cubrir los 8.000 kilómetros de litoral español, y que este proyecto nos haya permitido ganar independencia en un ámbito tan importante, sino que este hito genera, de forma contundente, un gran prestigio para este país y su industria y, más concretamente, para la constructora, la Sociedad Estatal Navantia quien ya ha anunciado que va a presentar este proyecto a otros países.

Y es que tenemos a EEUU con 72 submarinos, a China con 60, a Rusia con 52, a Japón con 16, al Reino Unido y a Turquía con 12, a Francia e Italia con 10, a Argelia con 6 y a Israel con 5 (Datos del diario Sputnik y del portal Descifrando la guerra). Lo que muestra como de alejados estamos, no ya de las grandes Armadas, sino de demasiados paises. Y ello sin obviar que Marruecos, que a la fecha no cuenta con ningún submarino, está inmersa en una importante modernización y ampliación de su ejército en la que, como leemos en ese artículo de 27 de junio de 2020, "está entre sus planes a medio plazo adquirir al menos un submarino y acabar formando una flota de entre tres y cuatro sumergibles. Para ello ya habría establecido contactos preliminares con Rusia mostrando interés en las clases Kilo, que podría tener capacidad de ataque a tierra, y en la clase Amur dotada de un sistema AIP similar a los S-80 españoles. Aunque parece que esta maniobra por parte de Marruecos no se realiza pensando en España, sino en su vecino argelino, a nadie se le escapa que España perdería la hegemonía submarina en el estrecho y que la capacidad de disuasión de su flota se vería seriamente disminuida. Si los sumergibles marroquís llegaran a dotarse de sistemas de ataque a tierra como el Kalibr dispondría de una ventaja estratégica sobre España y supondrían una amenaza nada desdeñable."