Feliz Andalucía

Hace ya bastante tiempo, decidí no volver a ver telecomedias españolas: prácticamente no había ninguna que no presentara un personaje de pocas luces, más listo que inteligente, muy frecuentemente chorizo, vividor o trabajador de baja cualificación y casi nunca médico, abogado, profesor o científico. Pobre, gracioso, noble a su manera y difícil de entender cuando habla: andaluz.

Los arquetipos son un recurso literario poderoso que le permite al creador usar un personaje del que se reconoce cuáles son sus características y cómo se va a comportar, ya que tiene una capacidad de actuación limitada por sus propias cualidades. El viejo verde, la tonta del bote, el señorito, la señora, el tontaina… qué gran partido le sacaba el romano Plauto en sus comedias a aquellos personajes reconocibles y previsibles, los arquetipos. Qué gran partido le sacan allende Sierra Morena guionistas y políticos ahora a esos seres pobres, graciosos, nobles a su manera y que hablan de forma tan rara, las gentes de Andalucía.

Ni a usted ni a mí nos describen esos rasgos aunque sean el retrato que de nosotros interesa difundir por ahí y hemos terminado aceptando abrumados por la potencia económica de quienes los usan y porque carecemos de capacidad cultural e institucional para contrarrestarlos: no podemos exportar nuestra imagen ni marcar las políticas del resto del país. En otras partes de España se nos reconoce por no ser iguales que ellos mientras usted y yo nos reconocemos en nuestras propias diferencias antes que en nuestros elementos comunes. Al menos para mí, Andalucía es un nosotros, un usted y un yo en el que caben lenguas, mentalidades y profesiones diferentes. No creo en banderas, himnos ni escudos que nos separen del resto del mundo y me horrorizan esos seres oscuros que se llenan la boca de amor a los símbolos para no hablar de los problemas de las personas a la que esos símbolos representan. Al menos para mí, hay Andalucía donde haya un andaluz, somos una forma de entendernos como parte de la Humanidad, no una casta opresora ni un rebaño oprimido.

Si estamos de acuerdo en que Andalucía es un nosotros que llega a los confines del mundo conocido, si coincidimos en nuestro compromiso con la diversidad como fuente de libertad, si creemos que la igualdad respira respeto a los demás, entenderá usted qué le digo si le deseo un feliz Día de Andalucía por sí, para España y la Humanidad.