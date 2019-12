¡Feliz Navidad!

Qué se puede decir, si no, en este día? Pero lo de feliz, como se sabe, siempre es relativo. Las cosas no se detienen porque una noche se cene en familia, se haya puesto el belén en su rincón habitual y se haya iluminado el árbol como todos los años. Los problemas, los de cada uno, los de cada casa, los del país, siguen ahí y seguirán mañana, que es el gran día. Por ejemplo, que España ha funcionado -es un decir- sin gobierno todo el año 2019. Que los políticos profesionales, esos que elegimos -o no- y pagamos para que solucionen los problemas colectivos, no los solucionan. Que lo peor que nos está pasando, lo de Cataluña, ha despertado a la bestia negra que los españoles llevamos dentro desde Franco: el nacionalismo de ultraderecha, la represión en sustitución del diálogo, el odio al diferente, el fascismo en suma. Durante el franquismo, por cierto, se hizo una campaña que quería ser solidaria y no pasaba de caritativa. "Siente un pobre a su mesa", se decía más o menos, lo que dio para muchas historietas de tebeo y alguna que otra obra de teatro, incluso alguna película. Pero acabábamos de salir de una época oscura, los años del hambre, a los que siguieron los de la leche en polvo. ¡Cómo iba a figurar en nuestro imaginario colectivo, en nuestro catálogo de intereses, la solidaridad con el desfavorecido, con el marginado! Ahora tenemos el problema de las pateras, el de los sintecho también llamados sinhogar, el sinhogarismo que dicen en un neologismo curiosamente no tomado del inglés. Tenemos los desahucios. Tenemos los llamados menas. Pero tenemos también el problema de las mafias de la droga que operan en Andalucía y Galicia. Y el de las mujeres víctimas de la violencia de género. ¡Tenemos tantos problemas en este país! Problemas para los que los políticos no encuentran soluciones. ¡Y la de historias, recuerdos y episodios que salían en la dichosa cena! Yo siempre suelo contar cómo mi abuela cantaba en nochebuena aquel villancico picante: "Tronchos y coles, / azúcar y canela, / que no hay quien le meta mano / a la pobre Micaela". Los niños nos reíamos mucho aunque no comprendiéramos del todo su sentido. Y todo porque a unos sesudos obispos se les ocurrió atribuir al nacimiento de Jesús la misma fecha que otros le atribuían a Mitra, que también nació en la pobreza más extrema alrededor del solsticio de invierno hace más o menos dos mil años. FELIZ NAVIDAD.