¿ué nos pasa a los españoles? Por qué nos cuesta tanto decir Feliz Navidad. No lo entiendo. Hemos sido un país donde estos días de Navidad los hemos vivido con un color y una alegría desbordante. Esperábamos la llegada del 24 para cenar toda la familia unida, y hasta dejábamos que entrara el cuñado tonto que hay en todas las familias. Y se cantaban villancicos, se comían peladillas. Es cierto que se había perdido lo costumbre de ir a la misa del gallo, y que tras la cena los más jóvenes, con permiso o sin él, dejaban el hogar para reunirse con los amigos, los colegas. Pero sabíamos que era la Navidad y lo que ella nos representaba.

Es posible que durante el resto del año no te volvieras a acordar del pesebre, y que los pastores, junto al que se lava las manos se quedaran dormidos en las cajas esperando la Navidad siguiente. Como lo haría San José, María y la vaca, sin olvidarnos de la mula. Pero durante esas fechas en las casas se ponía, se pone un pequeño o gran belén, dependiendo de las posibilidades que nos ofrecen las paredes que nos cobijan.

Hasta el árbol encontró acomodo en los hogares, y no desentonaba con el pesebre, que, en un rincón de la casa, nos recordaba lo que celebrábamos ese día, 24 de diciembre. Y mientras la burra iba hacia Belén, con botellas de anís, zambombas y panderetas cantábamos al niño recién nacido.

Alguien se ha empeñado en que la fiesta de Navidad debe desaparecer, que son las fiestas de invierno, las que tenemos que celebrar. Así vemos como políticos, instituciones sociales, culturales y de otras tendencias, felicitan estas fiestas como las que nos llevan y nos traen el invierno, el frío o el nuevo año. Están empeñados que en que no celebremos la Navidad. Y les molesta que este país se sienta católico, algunos más que otros, es cierto, pero que entre nosotros respetemos las costumbres y las tradiciones de nuestros mayores y queramos que nuestros hijos las sientan como algo suyo. Y no solo el respeto, sino que nos parezca oportuno que se sigan viviendo en nuestros hogares. La noche del domingo miles de hombres y mujeres cenaron juntos en Almería, muchos cantaron el nacimiento del niño Jesús, y hasta los que no creen, unieron sus voces al coro que entonaba villancicos en alabanza al llamado hijo de Dios. Es la Navidad, y nos hace a todos un poco mejores, o por lo menos algo más sensibles. Déjenme que hoy les desee de todo corazón: una hermosa feliz Navidad con toda su familia. Y para molestar a aquellos que no les gusta, grite conmigo. ¡Viva la Navidad!