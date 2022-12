Feliz en tu día, amiga

Muchos coetáneos habían asistido a su nacimiento, incluso habían participado en su gestación, y hoy celebraban su aniversario, sin embargo intuía, que para una mayoría, había sido más importante el resultado de España en el mundial de futbol, que la celebración del aniversario de la norma básica que regulaba su convivencia. A pesar de estar bien entrada en la cuarentena, la cumpleañera no solo gozaba de buena salud, sino que mantenía un fuerte atractivo. Se miró en el espejo que, inmisericorde, le devolvía una imagen distorsionada de sí misma, aunque ella no se veía así, pero el sibilino reproductor que tenía enfrente le mostraba sin pudor los estragos que el paso del tiempo dejaba sobre su cuerpo. Para animarse, pensó que a diferencia de su aspecto, ella había consolidado su personalidad: era más sabia, más fuerte, más atractiva…Sabía que no tod@s la veían así, como sabía también que la objetividad no existe, por cuanto siempre ha de ser tamizada e interpretada por la mente humana. Es fácil juzgar al otro, y muy difícil hacerlo mejor que este, pensaba ella, aunque le dolía en el alma el insulto y la indiferencia con la que era tratada por muchos. Y lo peor de todo, era que entre esos, se encontraban aquellos que más obligados estaban a defenderla. Se tomaba frecuentemente su nombre en vano, se le vituperaba, e invocaba en falso, pero su fortaleza fuera de toda duda, no se resentía fácilmente. No entendía de ideologías, ni de poderes, más bien eran ellos quienes la esgrimían como arma arrojadiza frente al otro. Y sin embargo, estaba satisfecha de su corta trayectoria por la vida de un país tan convulso, como maravilloso, pleno de genios, científicos, artistas, deportistas, y tantos millones de seres excepcionales, que no acababan de creérselo, y que gracias a ella, a su existencia, a sus maravillosos 44 años, vivían en paz y crecían como sociedad. Quizá, la interpretación de los derechos que consagraba, podría parecer contradictoria, quizá podría parecer permisiva, incluso anticuada, pero tod@s sabían que sin ella, no llegarían a la meta. Su reto, ahora estaba en convencer a los escépticos de que la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio, así como que la justicia social garantiza la convivencia, y la división de poderes, su independencia; que el bien común está por encima de todo lo que dé satisfacción al deseo individual. Todo esto lo sabía ella, y muchos otros también, aunque se hicieran los despistados y no celebraran su aniversario con hechos acordes a su responsabilidad. Hoy, quienes más obligados estaban a celebrar su aniversario con actos que lo avalaran, se ponían una venda en los ojos, al más puro estilo de la imagen artística de la justicia, pensando erróneamente, que no lo que no se ve no existe.