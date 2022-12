Papá Noel-Succionador andaba relajado en casa. No tenía trabajo hasta dentro de un año. Es cierto que todo requería de una prolija preparación. No se ponen en funcionamiento, así como así, los renos voladores cargados hasta rebosar. Los ingenuos humanos piensan que es cosa mágica, pero hay infinidad de detalles a los que prestar atención, hay que estar pendiente de múltiples minucias y, en consecuencia, es una tarea que lleva su tiempo. Pero, como quedaban meses por delante, bien se podía tomar unos días, aunque fuera solo para contemplar la extensa blancura compacta del hielo polar.

Se sentía satisfecho, incluso ufano, de su última Navidad. Había limpiado el mundo de inmundicia con su aspiradora cósmica, en vez de llenarlo con regalos que estarían arrinconados a los cuatro días. Después de muchos años, de muchos siglos en realidad, se sentía por fin en sintonía con los humanos, como si hubiera abandonado su entidad mágica, para ser partícipe del acontecer ordinario de las cosas. Así que, como se aproximaba el cambio de año, decidió qué él también debía felicitarlo urbi et orbe. Abandonó impaciente su sillón y encargó a los elfos una pancarta gigantesca, tan descomunal que pudiera verse desde cualquier lugar cuando los renos la elevaran y la pasearan desde el cielo.Con caligrafía pulcra, de exquisitos y claros trazaos, tomándose su tiempo para meditar bien sus palabras, se puso a escribir. "En las fechas que corren, toca felicitar el inicio del año que está a punto de empezar. Así pues, mis mejores deseos para 2023, aunque no para todos. A los narcos que envenenan y matan a nuestros hijos, a los políticos irrespetuosos que nos ningunean sin miramiento, a los bancos y a las eléctricas que nos exprimen todos los meses, a los que explotan a sus semejantes sin temblarles la conciencia, a quienes ensucian y destrozan el planeta, a los violentos que siembran destrucción y dolor, a los dogmáticos e intolerantes que no respetan la otredad, a los que miran para otra parte frente al delito, a quienes humillan y esclavizan a seres humanos, A todos ellos, que el 2023 no les depare la compasión de la que carecen, que Ishtar destruya su simiente hasta la quinta generación, que se despeñen en su camino irrefrenable al Hades, que sus nombres no desparezcan de las bocas de los funcionarios del poder, que les pasen por encima los cascos de los siete caballos del Apocalipsis que recaigan sobre ellos las peores maldiciones de los aleyas, que crezcan como una cebolla con la cabeza enterrada en el suelo, que ni Pedro Botero les abra las puertas del infierno". Palabra de Papé Noel-Succionador. Amén.