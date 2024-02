Feminismo, Pastor y Nadal

Muy pronto va a ser el Día Internacional de la Mujer, esa nueva muestra palpable de que el feminismo nunca ha propugnado la igualdad sino la desigualdad en favor de la mujer, ya que no existe un Día del Hombre y, por supuesto, si existiera, jamás se le daría el bombo que tiene el dedicado a las hembras. Conforme se acerca el día, la gilipogresía se excita de manera extraordinaria, ante la llegada de ese momento cumbre de la politización que ellos llevan a cabo con todo, habiendo conseguido que la sociedad en general identifique la discriminación que se ha logrado infligir al hombre como un logro de la propia izquierda; mientras que quienes no son de izquierdas se esfuerzan por parecerlo o esconderse hasta que pase el chaparrón.

En mitad de esta liturgia que se repite año tras año, desde hace no sé cuántos, de vez en cuanto uno descubre alguna mínima bocanada de aire fresco, aunque los protagonistas de ello, escasos y cada día más, han de ser tipos liberados de la dictadura de lo políticamente correcto y con cierta mezcla de inteligencia, valentía y libertad, cada día menos común en nuestro entorno.

Ahora la polémica ha saltado en torno a la figura de Rafa Nadal, que ha vuelto a recordar que los hombres ganan más dinero en el tenis que las mujeres porque producen más ingresos en esa actividad que ellas, pero ha aprovechado para recordar que en otras disciplinas, como la moda, son las mujeres que ganan mucho más que los hombres y no se está todo el día dando la turra con el tema.

Y por supuesto, en la polémica no ha podido resistirse a participar una de las feministas extremas más prestigiosas que tenemos en nuestro país, la señora de Ferreras, Ana Pastor, que le ha dicho a Nadal que “esto es una sensación personal. Se te nota incómodo cuando se habla de feminismo”, a lo que Nadal, figura en la pista e intelectualmente muy por encima de esta político disfrazada de periodista, le respondía, para dejarla a la altura del betún: “¡Para nada! Lo que no soy es hipócrita. Otra cosa es lo que no me gusta es ser hipócrita y decir las cosas que me son fáciles decir y que no pienso”.

Me ha parecido una magnífica manera de prepararse para este anual momento de catarsis feminazi en el que unos sacan brillo a sus sobacos morados y otros salen corriendo a esconderse hasta que escampe.