Feminismo sin colores ni aditivos

Un día después, volvamos a hablar de feminismo. Pero diferente. Y deberíamos comenzar pidiendo cambios en el diccionario, bien de la palabra feminismo, o bien de machismo. No puede ser que ambos vocablos, con un mismo sufijo, tengan significados tan distintos, tanto que, hasta hace dos días, el común de los mortales -que no mienta, por supuesto- pensaba que ambos conceptos eran lo mismo, de negativo, cuando en realidad el primero trata y busca la igualdad y, el otro, representa ese sexismo nocivo y reprobable.

Podríamos continuar solicitando que no se politice por nadie, y principalmente por los partidos políticos ahora en campaña electoral, pues el feminismo y el movimiento que supone es de interés general y patrimonio común, de todos, como podría serlo también otras realidades que no hacen suyas, como la desfachatez, porque no están de moda ni, por tanto, dan votos.

Todos aquellos que manosean la idea de feminismo, el real, deberían darse cuenta de lo verdaderamente indignante que es ver cómo se le intenta poner colores, marcando de modo supremacista a unas personas sobre otras, cuando es neutro; o cómo se le apoda con adjetivos trasnochados y sectaristas (¿anticapitalista, liberalista?), adoctrinando y seccionando, fagocitando para sí lo que es plural.

Y terminamos realizando un alegato contra la estupidez de la ideologización torticera, del "uniformismo moral", al que se está intentando someter últimamente a la verdadera significación de feminismo. Nos apoyamos para ello en el cartel lanzado esta semana por Podemos, aquel donde anunciaban el retorno de Pablo Iglesias después de su baja por paternidad. "Vuelve", decía el anuncio, diferenciando en color la parte central "el". Esos, o esas, mal llamadas feministas, armaron la de San Quintín, tachando a esta publicidad de machista y otras cosas más. Hasta Iglesias se disculpó, no sé por qué. Perdónenme, pero no entiendo nada. Dónde está ese sexismo censurable, dónde el machismo recalcitrante. No lo identifico aún por más vueltas que le doy. El cartel podrá ser inoportuno por pedante, ególatra, exceso de idolatría, o incluso mal gusto, pero no veo en qué atenta a la igualdad de hombres y mujeres. Iglesias es el líder del partido, y alguien quiso ensalzar su vuelta. No podemos dejar arrastrarnos por banalidades en algo que resulta tan importante para la sociedad de nuestros días. Lo políticamente correcto está ya traspasando unas fronteras...