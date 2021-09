Con 'Feminista' y 'Nigeriano' llegó el escándalo

Desde que la localidad gerundense de Tosa de Mar se declarara en 1989 como el primer municipio antitaurino de España y Canarias hiciese lo propio en 1991, casi un centenar de municipios españoles han vetado los festejos taurinos o dificultando mucho su celebración. Pero con la legislación vigente no es factible prohibir las corridas de toros. Frente a las comunidades prohibicionistas como Canarias, Cataluña, Baleares y ahora, Asturias, en otras como Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha la fiesta obtuvo pronto la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). Gijón, desde el pasado 18 de agosto, y en la persona de su alcaldesa, Ana González, se acaba de sumar al listado de municipios que no quieren toros. Tras la lidia y muerte a estoque por parte del maestro Morante de la Puebla de los anunciados de Daniel Ruiz, "Feminista" y "Nogeriano", en la Feria de Begoña, su alcaldesa se ampara en las protestas de feministas y animalistas para descubrirse como una orgullosa y autoritaria antitaurina más que, con poder, ha encontrado el más absurdo argumento para, sin miedo al ridículo, poner fin a los toros en la plaza de El Bibio, con unas patéticas razones que reflejan hasta dónde le da su intelecto. Para atender la ira de feministas y animalistas priva a la buena afición de Gijón de su pasión por decreto. Piden libertad y enarbolan las fórmulas para fulminar lo que no les gusta.

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín, lamentó el "grave desconocimiento que tiene en materia taurina". Los toros adquieren en masculino el nombre de la madre y así se inscriben en el Libro Genealógico. El día que nació el toro "Feminista", el 14 de febrero de 2016, nadie esperaba en "Cortijo de Campo" que su muerte fuera a ser polémica. Que, un lustro más tarde, su nombre despertaría críticas por considerar que toreándolo se toreaba al feminismo de verdad. Algo parecido debió de suceder con "Nigeriano" que nació, el 28 de mayo de 2017. Lo que no han logrado centenares de campañas en contras de las corridas de toros lo ha conseguido el lenguaje políticamente incorrecto: finiquitar en 24 horas 133 años de espectáculos taurinos en El Bibio por los nombre de dos astados. Dijo el maestro Morante de la Puebla: "Hay personas que le ponen mi nombre a su perro, y a mí me hace mucha ilusión".