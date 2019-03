Feminista Radical

Llevamos unos últimos "Ochos de marzo" que han sido de los mas intensos y destacados de las ultimas décadas. Especialmente el del año pasado, donde miles de hombres y sobre todo, de mujeres, salimos a las calles masivamente. Motivos no faltaban, ni antes ni ahora. La lucha por la igualdad es una carrera de fondo; la sociedad avanza, se adaptan las leyes a este avance, pero ese proceso es lento. Porque la sociedad sigue desarrollándose y las leyes se quedan antiguas. Pero no son conquistas irreversibles. Hay algo muy claro: cuando no se invierte en políticas de igualdad, se retrocede. Desgraciadamente en nuestro país los últimos años del gobierno del Partido Popular han dado ejemplos de ello.

¿Quien dice que el feminismo, esto es, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, no es política?. Claro que lo que es. Y lo debe seguir siendo. La lucha contra la brecha salarial, contra la violencia de género o a favor de la conciliación de la vida familiar y laboral dependen para su solución de voluntades políticas.

Pero el feminismo es mucho más. Trasciende de ideologías, de los partidos políticos, de los países o de la condición social. Esto no es incompatible con decir que históricamente siempre han sido los movimientos ideológicos de izquierdas, organizaciones pacifistas y ecologistas, antirracistas, etc.. quienes han trabajado por la igualdad. Mi más profundo reconocimiento a quienes abrieron tantos caminos.

Pero tenemos que ir más allá. Las feministas de diversos orígenes debemos hacer un frente común, una alianza firme y sólida, salvando las diferencias que nos separan, para que la igualdad entre géneros sea una realidad.

Una de las acepciones de la palabra "Radical" es de la raíz o relacionado con ella; y ahí tenemos que ir. Al origen de la discriminación a la mujer. A luchar contra la cultura hetero patriarcal, un modelo milenario de dominación social y cultural, que justifica el rol de dominación del hombre sobre la mujer. En época pre electoral, vemos a muchos líderes políticos usando la lucha feminista para sus propios intereses. Cuando Pablo Casado, por ejemplo, dice que la manifestación del 8-M esta politizada, hay que decirle que claro, que el feminismo es política aunque el no lo entienda así, y lo manipule como un eslogan electoral más.

Todo indica que se avecinan nuevas amenazas sobre las conquistas conseguidas. Ahora, más que nunca, todas y todos debemos ser feministas radicales.