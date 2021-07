Una Feria diferente

Sevilla no tuvo su feria este año y Málaga tampoco tiene pinta de que vaya a organizarla, por lo menos no en agosto, según palabras de su propio alcalde. De la Torre, incluso, duda de que se pueda organizar en septiembre, ya que todo dependerá de la evolución de una pandemia que, aunque más controlada que hace unos meses, no parece tener fin. Aquí, en Almería, somos más chulos que nadie y nos negamos a descartar por completo nuestra semana de fiestas más esperada. El consistorio almeriense anunció hace ya un tiempo que la ciudad sí tendrá Feria este 2021, aunque "será diferente". ¿Y qué quiere decir eso? Pues que se dice que habrá para quedar bien y cuando llegue el momento se organizarán cuatro cosas dependiendo de cómo vaya el tema del coronavirus a finales de verano. Vamos, que lo mismo dos días antes se suspende cualquier evento si las cifras de contagio dan una subida por la temida ola de la cepa Delta. Nunca hay que adelantar acontecimientos y esperemos que los contagios estén bajo mínimos a mediados del próximo mes, pero no estaría mal ser más cautos y seguir el ejemplo de Málaga.