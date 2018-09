La Feria y su futuro

Concluida la Feria toca su análisis. Como cada año la semana posterior nos envolvemos en el papel celofán de las declaraciones positivas y de las críticas más feroces. Todas, claro está, tienen un sesgo político indudable, lo que ya de antemano las invalida en parte. Nadie, o casi nadie, es capaz de hacer un examen sosegado, en el que se pongan encima de la mesa los aciertos, los errores y, sobre todo, donde se puede mejorar y cómo.

Son ya varios los ejercicios en los que, en caliente, unos y otros anuncian comisiones en las que las tormentas de ideas puedan dar con la pócima del éxito y de un futuro esperanzador y asegurado. Todo puro espejismo, que con el paso de los días se diluye, se olvida, se guarda en un cajón y hasta el año próximo, en el que nos encontraremos más de lo mismo.

La Feria que acaba de terminar no ha sido un desastre como la califican unos y tampoco la mejor de los últimos años como tratan de hacernos creer otros. Vayamos por partes: los conciertos han tenido un notable nivel, así como una asistencia masiva. Un éxito, aunque el recinto en el que se celebran no es el mejor posible para este tipo de eventos; la Feria del Mediodía sigue anquilosada. Sólo cinco ambigús dificultan su expansión, a la vez que contribuye al estancamiento; el regreso de los caballos al Paseo y las actividades para los niños han sido todo un acierto; en los horarios es necesario mejorar. No se cumplen, aunque es comprensible que entre tanta actividad se sufran cambios y cancelaciones; la Feria de la Noche, la que ha sido la estrella por excelencia de los festejos de la capital padece un imparable declive. Y lo que es peor, parece que nadie hace nada por evitarlo. Las habituales atracciones y los puestos de comida y tómbolas mantienen el ambiente hasta la media noche y poco más. Las casetas familiares han pasado a la historia y las grandes megadiscotecas efímeras feriales, con precios altos, invitan a los jóvenes a hacer un macrobotellón en el margen del río Andarax. O nos ponemos las pilas o cerramos un ciclo centenario que agoniza.

¿La solución? Compleja. Pero si sirve para algo yo apunto la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma la construcción permanente de un número determinado de espacios, pequeños, de no más de 200 metros cuadrados, que se los ceda a asociaciones y distintas instituciones de la ciudad para su explotación. Eso si, debe existir el compromiso, inequívoco e inviolable de precios razonables y volumen de música adecuado. Puede ser un primer paso para recuperar las casetas familiares de la noche y a la vez la Feria abierta, que nos ha caracterizado siempre. Otra solución se me antoja compleja y poco viable, dado el precio sonrojante que montar una caseta supone para aquellos que quisieran formar parte del evento, pero que no disponen de fondos para hacerlo.