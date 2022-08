Uno ya va entrando en años y vive las Ferias de otra manera. Pero, como dice el dicho, cualquier tiempo pasado fue mejor (aparte de anterior) y uno recuerda con cierta nostalgia aquellas Ferias en la Avenida del Mediterráneo, encima del Auditorio Maestro Padilla, del mismo modo que los que por entonces tendrían nuestra edad, como mi padre, recordaban las Ferias que se hacían en el Puerto. La que yo recuerdo, la de la Avenida, apenas distaba unos metros de su actual ubicación, pero tenía más encanto. Más vida, si se le puede decir. Eran cuatro calles, sí, pero abarrotadas de gente, ya fuera el primer viernes o el último domingo, cuando la Feria llegaba hasta el domingo y todavía quedaba el Lunes de Resaca. Ahora, en su actual emplazamiento, el Recinto Ferial es mucho más grante. Enorme. Largas y anchas avenidas. Pero en todos estos años, rara vez he sentido estar en un mogollón como los de antaño. Por no hablar de la Feria del Mediodía, pero eso ya es otra historia. Yo no digo que hoy en día la Feria sea mejor o peor que la de antes, simplemente son diferentes. Pero yo, será la nostalgia de los años mozos, me quedo con la Feria de antes.