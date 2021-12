Fiestas con responsabilidad

En pocos días celebraremos la noche en que nació Jesús. Se trata de la noche del 24 de diciembre, víspera de Navidad, una festividad Cristiana que conmemora, insisto, el nacimiento de Jesucristo.

Conviene recordarlo año tras año para que no se pierda, por olvido o por acoso, el sentido de estas fiestas. Esto sin desmerecer otras actividades que se llevan a cabo, como pueden ser las luces de Navidad, las reuniones familiares, los regalos (aunque un servidor es más fiel a SSMM de Oriente que a Papá Noel), la lotería y un largo etcétera. Resulta curioso cómo en torno a estos días se instaura un aura de esperanza y cierto sosiego en los duros e inciertos tiempos que corren. Nos encontramos inmersos en una pandemia y nos estamos relajando. A pesar de la crisis que estamos sufriendo que, sin duda se agudizará en breve tiempo, muchos parecen obviar las medidas de precaución no respetando la distancia de seguridad, sin portar la mascarilla o asistiendo a eventos y actos multitudinarios en espacios cerrados. Sin perjuicio de quienes a día de hoy, cuando las vacunas se han demostrado como el arma más eficaz para revertir la situación, insisten en la no vacunación y en el no establecimiento del pasaporte COVID; pasaporte sobre el que se han pronunciado los comerciantes, hosteleros y hoteleros mostrándose partidarios del mismo por simple sentido común.

Las cenas de empresa se han vuelto un problema en tanto muchas se han cancelado para no contribuir a prolongar aún más esta pesadilla, con el consiguiente perjuicio a bares y restaurantes. Sin duda estamos en una época complicada, pero no me gustaría terminar sin transmitir un mensaje de esperanza y optimismo: a pesar de lo difíciles que pueden parecer las cosas y las situaciones, siempre, siempre, siempre, se superan de una forma o de otra. Animo a todos a ser pacientes, responsables, valientes y atrevidos, desterrando el pesimismo ilustrado, ayudando, cuidando y atendiendo, por supuesto, a los que más lo necesitan y más están sufriendo las consecuencias de la crisis. Por la parte que me toca, seguiré en línea con aquellas políticas que no entorpezcan ni enrarezcan la vida municipal, impulsando y apoyando propuestas e iniciativas que vayan destinadas a paliar y combatir esta debacle. Lo demás, no importa. Feliz Navidad y felices a fiestas a todos.