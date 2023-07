Fiñana no merece seguir a la espera

Somos conscientes de que los plazos son los que son y hay que respetarlos. Dicho esto, creemos que un pueblo como este no merece seguir a la espera de conocer quién será su próximo alcalde. Los vecinos no tienen ninguna culpa de que la Juna Electoral Provincial decidiera una cosa que luego la Nacional ha tumbado. Mientras tanto la actual corporación permanece en funciones, con muchas decisiones por tomar que no pueden llevarse a cabo por la interinidad. No es la mejor de las imágenes la que se está dando en un pueblo trabajador, fiel a sí mismo, al que las circunstancias lo han llevado a una situación extrema y no deseable. Además, está provocando divisiones entre vecinos nada recomendables y heridas que luego va a ser difícil que puedan cicatrizar en breve y rápido.