En una carta dirigida a Max Born, Einstein le expuso en 1944, su famosa cita: "Usted cree que Dios juega a los dados. Mientras yo creo en la existencia de leyes y de orden en un mundo al que, de una manera brutalmente especulativa, estoy tratando de comprender"

Para legos absolutos como yo, quiere decir que "la insatisfacción se origina en el indeterminismo."

Incertidumbre, determinismo, determinación y complementariedad son mis dados.

Incertidumbre siempre tengo, profesionalmente hablando. Ante lo que me va a descubrir ese cuerpo que voy a hendir con el acero del bisturí, buscando en sus entrañas la naturaleza del mal que he de extirpar. Busco curar de manera reglada siempre. A veces improvisada por la situación que encuentro mientras el control absoluto de la vitalidad de un enfermo, por derecho propio, analgesiado sedado e hipnotizado por el anestesiólogo que me acompaña. Vigilantes que mantienen l vida junto a las enfermeras que nos complementan.

La veo día a día, cuando las horas y minutos pasan y de repente se rasga por el aullido de auxilio, la llamada de la desesperación, la solicitud pendiente de analítica, el croar de la impresora escupiendo informes.

Determinismo tengo en mi profesión, desde que tuve la suerte de iniciarla hace ya 28 años. Corregido, dirigido y guiado. Moldeado por las experiencias ajenas y propias. Tutoría de tantos y tantos que me han enseñado y me enseñan día a día.

Determinación en la decisión, lugar a la duda razonable. Consultando, comparando, analizando, explorando, haciendo diagnósticos diferenciales. Revisando mil y una vez las pruebas. Imaginando todos los escenarios posibles y sus soluciones.

Complementariedad porque no estoy solo. En algún momento alguien ha tenido una palabra amable. Un consejo bienintencionado, una advertencia y una idea que enriquece.

Dios, no juega a los dados. Pero si hubiera que representar donde nos encontramos: un tablero de mil por mil casillas con movimiento de las mil piezas simultáneo en cualquier dirección y un dado poliédrico, donde "la ausencia de evidencia, no es evidencia de la ausencia" (Carl Sagan).

Un rodillo de experiencias y cicatrices, a fin de cuentas, nos define y enfrenta a diario, a nuestro pasado, "por cuanto que cualquier hombre merece, el premio que sus obras merece" (Nevio).