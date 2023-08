Según el catedrático Javier Pérez Royo, la falta de integración satisfactoria de Cataluña en el Estado genera problemas de gobernabilidad de este último. Gran descubrimiento. Como que no sabemos las repeticiones electorales que nos quedan. Pero, ¿desde cuándo los indepes se quieren integrar? Sólo les vale la secesión: ni estado federal, ni confederal, ni híbrido asimétrico. Y añade este experto que por la vía judicial se quiere imponer la idea franquista de la unidad de España. Vaya por Dios. Andoni Ortuzar, presidente del PNV, afirma que su partido “ha frenado a la derecha”, que es como si Belén Esteban dijera que ella ha parado la telebasura. Tal vez lo ‘moderno’ sea que respetar las leyes (y las que se saltaron Puigdemont y compañía no eran leyes menores) es franquista, que los peneuvistas son unos rojos peligrosos y que ver unos cuantos ‘Sálvames’ te convierte en un intelectual capaz de brillar en las Universidades de Verano. Pero para los que somos del ‘plan antiguo’, acatar las leyes, empezando por la Constitución, es la esencia de la democracia, el PNV es una de las derechas más rancias de toda la UE (y su fundador, Sabino Arana, un racista y un xenófobo de no te menees) y ese bodrio televisivo, basura pura y dura. El pragmatismo de estos nacionalistas vascos (pillar beneficios gobierne quien sea, con la amenaza de una independencia que para el mismo Ortuzar no está en primera línea del debate) lo copia ahora Esquerra: lo del referéndum lo vamos hablando, pero lo prioritario son las inversiones. Y que el Estado les condone todo lo que Cataluña debe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 70.000 milloncejos de nada.

Reestructurar la deuda autonómica es una cosa, y venir con exigencias bilaterales de quitas totales, otra. Pero por la investidura de Sánchez, que les perdonen todo el FLA y les den un extra en concepto de FLO. Los que no vemos la unidad de España como un fin en sí mismo, pensamos en lo tranquilos que estaríamos sin esta gente y en las infinitas energías que dejaríamos de malgastar. ¿Pero cómo conseguir que se vayan, si cada vez, aunque hagan más ruido, tienen menos votos? Hay que convocar una consulta, sí, pero cada tres meses hasta que suene la flauta. Y antes, no después, hay que dejar claras las condiciones del divorcio.