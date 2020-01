Flamencología

Transcribo: Ricardo Pachón ha sido nombrado director del Instituto Andaluz del Flamenco. Tiene 82 años. El Instituto Andaluz del Flamenco según Ricardo Pachón nunca ha tenido un director que sepa nada de flamenco. Ricardo Pachón no sólo sabe de flamenco, es la historia contemporánea del flamenco. Es, fue, el productor de todos los discos esenciales de la evolución del flamenco, también llamado fusión, también llamado confusión, también llamado flamenco basura, sobre todo a partir del mítico La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla. Dicen que Camarón grabó nosecuantos discos y además La Leyenda del Tiempo. La leyenda de La Leyenda del Tiempo dice que muchos flamencos fueron a devolver el disco porque no era flamenco. La leyenda también dice que Camarón le dijo a Ricardo Pachón que el siguiente disco, con guitarrita y punto. Ricardo Pachón dice que hasta ahora el Instituto Andaluz del Flamenco era una institución cuyo trabajo fundamental y único era distribuir dinero entre las peñas flamencas (me suena de algo) y para eso no era necesario un director que supiera de flamenco sino uno que supiera distribuir (esto último es mío). Acontece que da la casualidad-causalidad de que un gobierno de derechas hace algo coherente con la cultura pero esto está prohibido decirlo, insinuarlo, relacionarlo, correlacionarlo. A lo menor ni saben quién es Ricardo Pachón. A lo mejor Ricardo Pachón tampoco sabe quién es él mismo y se está buscando hace 50 o 60 años (o más) infructuosamente en el alma de las instituciones cuando todo el mundo sabe que las instituciones no tienen alma, todo lo más, tienen dinero y ya ni eso. Pero él quiere dotarla de alma. Quiere, fíjate qué insensatez, grabar con algún medio audiovisual todas las actuaciones de flamenco posibles para establecer un archivo. Qué cosas se le ocurren, a lo mejor quiere hasta poner el archivo en internet, a disposición del público, a lo mejor quiere ir peña por peña visitando y tomándole el pulso a lo que se hace y se canta. Incentivar a los buenos cantaores/as, guitarristas y bailaores/as. O as/os o as o os o @s. Y a lo mejor quiere devolver el arte que no necesita público a los artistas. Tan puros como toda su impureza. Y regarlo todo con sabiduría en vez de con dinero. Ricardo quiere pasar de las transferencias bancarias a las transferencias artísticas. Ricardo, danos a nosotros el dinero y quédate tú con el arte.