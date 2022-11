Flores para los cementerios

La muerte, nos guste o no, es una realidad inexorable para todo ser humano, el único ser vivo consciente de ella. Pero este saber que morimos se torna problemático para las personas de todas las generaciones.

Este suelto de noviembre es una lápida colectiva, un obituario inabarcable, la crónica anual de un recuerdo a un familiar, a un amigo, a un conocido. También un "no te olvido" para todos aquellos difuntos que no tienen a nadie que los recuerdes, incluso en estos días de Santos y Difuntos. Mi abuela materna nos contaba que había que recordar a quienes nadie recuerda. Soy fiel a la memoria aprendida, al sentido de la historia que se tienen en los pueblos, un relato de vivos y muertos.

Durante estos días de noviembre es la cita anual. Cada noviembre nos envuelve en aromas de nostalgia infinita, de memoria empañada por la luz de lo triste. Es un hermoso desfile de personas con flores, de plegarias en la boca como homenaje a aquellos que cerraron sus ojos para siempre y que sellaron sus labios para nunca pronunciar palabra.

Los íntimos cementerios son pequeñas aldeas donde reposan gran parte de la gente bajo un posible olvido con un mármol frío, unas flores que se renuevan todos los noviembres, unas oraciones para los adentros, quizá un recuerdo. Cada lápida muestra su inscripción con fechas, nombres y apellidos. Cada nombre es un beso con apellido, un alma familiar que se hereda, cada fecha un transcurso temporal siempre breve por más años que encierre.

Crisantemos y dalias, margaritas, gladiolos, peonías, claveles y rosas se entremezclan en medios de muchas oraciones, saludos y algún pésame rezagado.

Sin proponérselo llegó como el que no quiere la cosa el año 1963. Y en él la Iglesia Católica autorizó la cremación tras vencer no pocas reticencias. El proceso fue gradual, dado que el imaginario de los católicos practicantes el fuego abrasador que transforma el cuerpo en cenizas se parece al fuego de las piras inquisitorias y al infierno con el que durante siglos se atemorizó a los inveterados pecadores. Por lo pronto, el papa Francisco, peronista y pampero, prohibió esparcir o alojar las cenizas en otros lugares que no sean columbarios destinados a tal efecto.

Me acuerdo del "iluminado párroco" de una aldea gallega que, en el pasado mes de agosto, prohibió la procesión de los féretros de acción de gracias con siglos de antigüedad. Que cada cual piense lo que quiera. D.E.P.