Fondón, la campaña y el alcalde

Los egos, si no sabes manejarlos, son capaces de elevarte a los altares de la mediocridad. El caso que nos ocupa se asemeja mucho a ello, aunque no tiene porque estar a ese nivel. Puede ir por encima o por debajo. Decidan ustedes. El caso es que el Ayuntamiento de Fondón ha colaborado en la compra de una campana para la iglesia del pueblo. Muy loable, sin duda. El caso es que el alcalde, para inmortalizar el tema, no ha tenido mejor idea que hacer gabar su nombre en ella para mayor gloria, pompa y boato del primer edil. Otra cosa es que se vea la inscripción desde el suelo.