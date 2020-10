Formato de Pleno interesado

En política, como en la vida misma, tenemos que saber diferenciar entre las herramientas y los instrumentos que nos proporciona el sistema y el uso más o menos legítimo que hacemos de ellos. Se hace necesaria la vinculación entre Derecho y Política, ambas como ciencias vivas y obligadas a adaptarse a la evolución de la sociedad, puesto que, si dejamos de ser un reflejo del escenario y las necesidades de nuestros representados, dejaría de tener lógica o sentido nuestra existencia. Con el escenario actual de pandemia a nadie se le escapa como premisas esenciales de cualquier actuación, que la prudencia y el evitar concentraciones son uno de los requisitos fundamentales para controlar los contagios y la propagación de este virus. Partiendo de esa premisa, la legislación de bases de régimen local regula exhaustivamente el procedimiento del órgano colegiado más importante de una Administración Local, el plenario, donde se debaten y aprueban los asuntos de mayor interés del municipio con la participación de todas las formaciones políticas con representación. De ahí a que cuando tuvo lugar la Junta de Portavoces y se nos hizo llegar desde el equipo de Gobierno la convocatoria para la celebración de ambos plenos, ordinario y extraordinario (a petición de toda la oposición), el mismo día, sin hora fija y en formato telemático, todos los grupos de la oposición concluyéramos que el Sr. Pacheco hacía una utilización particular y sesgada de la legislación vigente y de los medios disponibles para menospreciar el papel de la oposición. Y lo hizo estableciendo y supeditando el pleno solicitado por el conjunto de los grupos que la componen a la finalización del ordinario, desvirtuando así el debate público de la subida del agua y "refugiándose" en el formato telemático para no dar la cara ante los ciudadanos y los medios de comunicación. Obviamente, solicitamos la retirada de la petición de pleno extraordinario puesto que desgraciadamente el tiempo nos dio la razón; la sesión plenaria ordinaria, con 25 puntos del orden del día, terminó casi a las seis de la tarde, después de ocho horas ininterrumpidas de debate, en el que nuestro grupo sacó adelante las tres mociones presentadas; una de ellas con carácter institucional, para conmemorar el día internacional de la Salud Mental; otra, también presentada por el PP (que hemos conseguido que se haga eco, por fin, del problema migratorio) de solicitud de mejora de medios en la lucha contra la inmigración irregular y una tercera de apoyo al boxeo y otras disciplinas deportivas de prácticas minoritarias. Pero, además, tenemos que lamentar la actitud de algunos miembros del equipo de Gobierno a la hora de contestar nuestros ruegos y preguntas que entendemos que sería derivado del cansancio tras la maratoniana jornada. A nuestro ruego acerca del excesivo ruido de la maquinaria de limpieza (sopladoras) y sus posibles alternativas, la concejal de Sostenibilidad nos contestó literalmente: "hacemos ruido porque limpiamos". A la pregunta sobre las iniciativas llevadas a cabo desde nuestra entidad local con el problema de la carretera de "El Cañarete", desde la concejalía de Movilidad se nos remitió a la contestación formulada en el pasado pleno ante la misma pregunta formulada por el concejal No Adscrito. Esa era precisamente nuestra intención, saber si en un mes y dada la importancia de dicha vía y los problemas que está ocasionando, se había hecho alguna actuación al respecto. En fin, juzguen ustedes mismos.