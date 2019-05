En el 64, curso en el que comencé 4º de Bachiller en el Instituto de la calle Javier Sanz, me "apunté" a hacer fichas de los libros de la biblioteca, en los recreos y horas libres, bajo la tutela de don Félix Merino. Don Félix era profesor de lengua, muy pausado, y hablaba castellano de Valladolid o algo así, con unas eses muy sonoras y con un discurso culto con toques irónicos y adornado de cierta dosis de socarronería. Prueba de ello es que un lunes, antes de empezar nuestro trabajo nos contó que el domingo había estado dando un paseo por La Molineta y que se lo pasó: "sorteando mierdasss, sorteando mierdasss, sorteando mierdasss, ...".

Pero como tengo la costumbre de pensar en cosas variopintas cuando camino, hace unos días me vino a la memoria la canción "Cuéntame" de Fórmula V: "Cuéntame cómo te ha ido / en tu viajar por ese mundo de amor, .../... Háblame de lo que has encontrado / en tu largo caminar .../..." y ahora puedo contar que a pesar de las bolsas de plástico para los sólidos (a veces no muy sólidos), a pesar de la botellita de agua para los líquidos, lo único que puedo contar es que debo ir ¿driblando? o bien lo depositado o bien el reguero que deja algún zapato debidamente tamponado de sólidos por el peligro de resbalón que eso supone.

Mira que es fácil echarle la culpa al Ayuntamiento o al Servicio de Limpiezas, pero comprendo que los responsables son los perros que hacen lo que hacen donde no deben hacerlo y, además, si queda el rastro, la huella, o el montoncito, es porque sus amos no los han recogido. Así que como eso es cosa de perros y los perros dependen de sus amos porque no son responsables ante la ley, pues que les pongan una tasa semejante al impuesto de circulación de los coches, a ver si así se acaba con los monticulitos por las aceras.

Y ya le ha llegado al Ayuntamiento: para eso tendrían que justificar el gasto, o sea, tendrían que baldear las aceras de forma fehaciente y eficiente para eliminar "el cuerpo del delito" que dicen las crónicas de sucesos. Además se da la circunstancia de que en mi calle hay losas que tenían un dibujo en relieve que ya no se nota por estar éste ocluido de una capa "protectora" bastante oscura.

Ya se que éste es mal momento para hacerle reivindicaciones al Ayuntamiento porque ya mismo estaremos en campaña para las elecciones municipales y muchos van a prometer mucho, pero tengamos en cuenta que también algunos pondrán en práctica lo que decía el profesor Tierno Galván sobre las promesas electorales: que son para no cumplirlas.