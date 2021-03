Forrest Gump

Es una de esas películas que ves con simpatía. Además, contiene una frase lapidaria: "tonto es el que hace tonterías", punto y aparte. Después de escuchar, que no oir, esa lapidaria frase, se te queda como ocluida entre las neuronas de los sesos. Y no solo eso, sino que además de la frase, recuerdas la serenidad con la que la pronuncia Gump, cada vez que oyes noticias como la que protagoniza hoy (martes) José Hila, alcalde de Palma de Mallorca, que ha cambiado los nombres de varias calles, entre ellas las dedicadas a: Cervera, almirante que combatió en la Guerra de Cuba (1898) o la de Toledo por «su origen franquista».En el lote también van las de dos franquistas desde antes que naciera el general, como son los almirantes Churruca y Gravina, héroes que participaron en la batalla de Trafalgar (1805). Punto y aparte, de nuevo.

Pero: ¿en qué país vivimos? Eso ya no es coger algo por los pelos. No es una ironía. No es un sarcasmo. Es, …

Y tampoco quiero dedicarle más tiempo de mi vida a un ser que ¿piensa? y actúa así. Como diría Chiquito de la Calzada: ¡hasta luego, lucarrr!.

Como ya ha empezado la primavera, la floración ha comenzado por donde no debiera, por noticias como la anterior y sigue con la que protagoniza nuestro paisano Pedro Duque, el astronauta que ocupa la cartera de Ciencia y que es un hombre acostumbrado a manejar aparatos caros y tratar con científicos y técnicos de alto nivel en un ambiente en el que se manejan unos presupuestos de investigación que da escalofríos conocer. Bueno, pues a lo que iba, que gracias a eso, "no le ha temblado el pulso" cuando firmó la subvención de 700.000.- € (SETECIENTOS MIL EUROS) que le ha dado al CSIC para alcanzar "esa nimiedad" de resultado que es haber conseguido una vacuna CONTRA EL BICHO DE LOS C… Eso si son ayudas a la investigación científica. Que aprendan los alemanes, por ejemplo. En las siguientes condiciones: con un sueldo hasta inferior al de los ministros, y me atrevería a decir que hasta menor que el de un diputado o un senador, sin viajar en 1ª clase a costa de los presupuestos. En esas condiciones, "el del CSIC" ha presentado resultados semejantes a los de las farmacéuticas que manejan no cienes, sino miles de millones de dólares para resultados equivalentes. Aquí hay algo que no funciona bien y, alguien en un momento de asueto, puede llegar a pensar que ni el pueblo se merece ese tipo de representantes, ni ese tipo de representantes se merecen el sillón que ocupan. ¡Hay gente pa tó!