Fosfato: ¿de gaviotas o del sáhara?

C UANDO yo "era mocico", en verano íbamos a la casa de Cervantes en la Playa de San Miguel. Para eso, como íbamos en "el coche de San Fernando", pasábamos por la entonces Avda. de Vivar Téllez, donde había naves de abonos. Entre otros compuestos, había fosfatos que traían de Chile, y que entonces se conocía como "guano" por proceder de restos de excrementos de aves.

El guano y las naves pasaron a la historia, pero la necesidad de fosfato no solo no pasó a la historia, si no que creció exponencialmente, que diría un matemático. Para suplir la carencia de guano, se fabrican los fosfatos a partir de minerales como los del Sáhara.

Teniendo en cuenta que Rusia y China han parado sus exportaciones de fosfatos y que los del Sáhara son muy, muy, pero que muy grandes y que los nuestros queridos amigos los USA y los franceses están maniobrando por los fosfatos, queda claro por qué lo del Sáhara: otro monopolio a la vista.

Continuará …