Fractales sociales

El estudio de los fractales tiene, como quien dice, cuatro días. Y no exagero. Podríamos decir que un fractal es algo que lo mires con la lupa que quieras, siempre tiene la misma forma. Recurriendo a un ejemplo, que es la forma más simple de explicar algo que no se sabe explicar, si miramos la naturaleza, nos brinda muchos ejemplos: los copos de nieve, los brócolis romanescu, las espinas de los cactus, son fractales. Es decir, les puedes hacer una foto de lejos o de cerca, con macro o sin macro, pero siempre va a parecer que has retratado lo mismo. Esa es una de las razones por las que me gustan los fractales: mi afición a la foto macro. Y como le doy vueltas a la cabeza, me encontré con un cierto paralelismo entre las fotos macro, los fractales y el comportamiento humano en las organizaciones. De cualquier tipo. Si nos fijamos bien, en España funcionan de forma muy parecida los clubs de paddle, petanca, criadores de bonsays y asociaciones de vecinos, sea cual sea su tamaño. Y si me apuran, podría nombrar los sindicatos y los partidos. Pero como nadie me está apurando, no los voy a nombrar, aunque es grande la tentación. Ni siquiera voy a nombrar los sindicatos verticales ni el Movimiento, aunque ahora nos ha dado por la historia y está de moda hablar de lo pasado en vez del futuro.

A lo que iba: ¿cómo funcionan los colectivos? pues buscando semejantes, afines, conocidos y embarcándolos, dándoles un cargo, alguna prebenda inocente (que quede claro: INOCENTE), algo que éstos puedan poner en las tarjetas de visita pero sin más atribuciones, porque lo que en realidad quiere "el núcleo duro" es que aquello crezca, pero no por eso perder ellos el poder. Y como tampoco quieren cometer irregularidades de ningún tipo, eligen los que habitualmente se conocen como "profesionales de reconocido prestigio" que atraigan a más socios al colectivo. Pero como la carne es débil, no me resisto a nombrar el Movimiento, creado por aglutinación de colectivos, iguales pero unos más iguales que otros, que decía Orwell. Menos mal que no hemos vuelto a caer en la tentación de repetir ese procedimiento y ahora disfrutamos de una democracia plena de partidos independientes y perfectamente diferenciados

Los modos de "amo del cortijo", los sueldos por no hacer nada, los puestos ejecutivos con atribuciones y sueldos ofensivos por no saber hacer, eso ya no se lleva. Ahora, en la res publica, lo que se lleva es el currículum modelo europeo, con las fotocopias legalizadas de los títulos grapadas.