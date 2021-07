Fraga, el Lute y el turismo

Cuando yo era un joven en edad de prometer, como tenía que trabajar en La Flor de la Mancha durante los veranos, no tenía tiempo de ver TVE, que era la no la uno, sino la única. Pero tanto en la TV como en la prensa de papel, que entonces se compraba a diario, bueno, en realidad recibíamos a diario el Yugo, que es lo que tocaba entonces. Pero a lo que iba, hubo un verano en que todas las noticias giraban en torno a Fraga, con su sempiterno traje o smoking negro inaugurando "cosas del turismo", Festivales de España por doquier, imponiendo bandas a Reinas de Fiestas, recibiendo al turista no se cuántos "minolles", y demás actividades relacionadas con fiestas, veraneo, playas y bullicio veraniego. También hubo un verano que le solucionó a la prensa la "búsqueda de trabajo", y éste fue el de la huida del Lute. Todos los días compartía con Fraga la primera página de los diarios.

Otra noticia que era típica es la que se refería a la historia del Lago Ness Y su monstruo, célebre donde los haya, aunque nadie lo ha visto. Posteriormente dio lugar a un chiste sobre Lepe y sus chistes, comparados con Leganés. No se si ahora se puede contar en público o me acarrearía problemas el hacerlo: ¡cuánta sensibilidad para las chorradas!.

Lo que apenas se veía en los periódicos eran noticias de incendios forestales. En aquella época eran escasos. Entonces: ¿por qué ahora se ven tantas noticias de este tema?. Pues porque se ha juntado todo en contra de la Naturaleza. La cosa es sencilla, los hay fortuitos, como es el caso de un rayo, los hay accidentales, como es el caso de la célebre chispa de soldadura, pero también los hay por descuidos: una colilla o una lumbre mal apagada. Y por último, están los intencionados. Éstos pueden ser por tantas razones como la naturaleza humana sea capaz de inventar. El caso es que se habla del incendio los días en que está "vivo", pero cuando se extingue, que es cuando empieza un periodo que dura muchos años, es cuando se empiezan a ver las consecuencias y los problemas que van apareciendo, ya que la DESTRUCCIÓN, en todo, suele ser rápida, pero el crecimiento y la lozanía suelen ser trabajosos de conseguir, y además, se suele tardar mucho tiempo en ver buenos resultados. Como pretendía que este escrito fuera el comienzo del tema, con lo escrito ya hemos roto el melón sobre los incendios de bosques. Ahora falta hablar de sus consecuencias y del tiempo que se tarda en remediarlas. No se me olvidan los responsables, pero ese es un tema que no me pertenece: es privativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Justicia.