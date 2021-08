Francisco Uceda, entre Heroínas y Nadies

Meca Mediterráneo Centro Artístico presenta la exposición Senda de Heroínas y Nadies, del artista Francisco Uceda, dentro del programa general SENDA, de MECA PhotoEspaña 2021, sede en Almería y única sede oficial de Andalucía. La muestra, comisariada por Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante, nos ofrece el último trabajo del autor almeriense, que supone una propuesta fotográfica que busca honrar a las heroínas y visibilizar a los nadies.

El inicio del proceso creativo del autor parte del 2019, que fue un año de protestas masivas en varios territorios del mundo. El material del dolor se desplazaba, no sólo desde las regiones más íntimas del ser humano, sino que también era capaz de atravesar, como un batallón desembarcando en Normandía, la podredumbre, el hambre, la violencia y el sufrimiento más allá de los cuerpos cauterizados por el dolor. Desde Asia a Sudamérica; pasando por Oriente Medio, entre las fauces del infierno que se desataban en Líbano o Irán; o desde las manifestaciones y movimientos sociales de Cataluña, Bolivia, Ecuador, Colombia o Francia, miles de personas salieron a las calles para mostrarnos el desgarro a quemarropa que sufrían. Durante este tiempo, en palabras del autor "...sentía la necesidad de ser parte de esta ola o, al menos, de honrarla. En mi reclusión, comencé a trabajar en collages de medios mixtos como una forma de distraerme de las preocupaciones personales y participar en los movimientos de la mejor manera que sé, es decir, a través de mis fotos y collages. Leía diarios en varios idiomas a diario y siempre me atraían los mismos reportajes, los que cubrían las diferentes protestas que se estaban produciendo en todo el mundo. Parecía como si estuviéramos en los albores de una nueva era, como si el modelo capitalista patriarcal, racista e injusto no pudiera aguantar mucho más...".

Francisco Uceda concibe su última serie como el resultado final de la indagación más allá sus estructuras formales y estéticas, componiendo cada obra, a partir de los collages, pinturas, textos y diálogos interdisciplinares, símbolos, conceptos y eslóganes utilizados en graffitis, en carteles apropiados por las protestas o por los gritos sordos de una sociedad que amenazaba con volcar y que, sin embargo, sabía que no podía claudicar, pues en su esencia iba la supervivencia de todo aquello que se denominaba humano.