Friquismo, puro friquismo

Hay dos clases de políticos: la de los nefastos y líderes bocazas que gritan entre el chapoteo de un lenguaje con el que pretenden herir al contrario y la de los políticos que han demostrado talento, que cumplen con su deber, se esfuerzan en el bien común y hablan sin desprecio.

Es probable que los de mi generación vengamos ya pasmaos de tanta perplejidad generacional a la vista de cómo el Sr. Javier Aureliano, presidente del PP almeriense, saca pecho ante su mesnada en la última Junta Directiva Provincial su partido cuando pide a la mesnada socialista que voten al PP ante la amenaza de que el presidente del gobierno de España está llevando al país a la ruina y que solo se salvará si acude en su auxilio la derecha que patrimonializa el manual del buen español.

Me da cierto tufillo guerracivilista cuando el Sr. Aureliano piensa que en este extraño país la solución a todos los males parecieran estar tutelados por un dictador desde la tumba, que también invocó los graves males de aquella España desgarrada. No quisiera yo imaginarme al Sr. Aureliano así; por el contrario creo que los guiños del Sr. Aureliano a los votantes socialistas desencantados o forman parte de los eslóganes que recibe cada mañana desde la sede de Génova en Madrid o de Luis Montoto en Sevilla o son puro teatro o, mejor dicho, forman parte del friquismo que adorna últimamente al PP desde Casado a Feijoo. Puro esperpento.

Confieso que puede haber militantes del PSOE desmotivados, pero eso no significa que rindan su voto gracias al retrato que del presidente del gobierno y su acción de gobierno viene haciendo la derecha montaraz. El Sr. Aureliano es sabedor de que, cuando faltan argumentos, el miedo es el mejor aliado contra la libertad. Es tan consciente de eso como de aquello de que el poder y el voto de los ciudadanos le corresponde a la derecha por no se qué gen regulador de la ley natural. Pero, ¿tan tontos considera el Sr. Aureliano a los socialistas desencantados si cree que inoculando el mal para vencer se van a tragar eso de que España se derrumba y que solo se salvará si acude en su auxilio la derecha que representa los valores patrios, los tuyos, los míos y los del vecino?

No, no estuvo fino el Sr. Aureliano en la reunión de la última Junta Directiva Provincial de su partido pidiendo a los socialistas desencantados sumarse al proyecto del PP. No estuvo fino. Se supone que la contundencia de su petición viene asociada a la simplificación que de la política hace el presidente del PP provincial almeriense o, lo que es peor, o es una burla o es una simple falacia, o las dos cosas a la vez. Si así fuera es posible que estos renglones, y el propósito que los anima, sean inútiles si los que tienen que defender y vivir de acuerdo con sus ideales de progreso en los que han venido creyendo cambian su intención de voto gracias al miedo. Todo es posible. Tan posible como el sentimiento de miedo que hay en torno al PP almeriense que es el resultado de la invasión que está haciendo de todos los territorios de la sociedad: desde las noticias de la mañana hasta las noticias con las que nos vamos a la cama. Pedir lo que pide el Sr.Aureliano para el próximo ciclo electoral de 2023 forma parte de un friquismo estrafalario con el que se adorna ahora el nuevo PP que, dicho sea de paso, no cumple el principio físico de Arquímedes: desaloja más de lo que pesa. Leí en cierta ocasión en la prefeitura del municipio brasileño de Recife una cita del que fuera presidente de la República de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que era como un aviso a navegantes faltos de estilo: "En los momentos que se exige grandeza, lo que se ve es la miseria de ciertos políticos".