Fruit Logistica, los precios y la comercialización

Depende de con quien hables la versión puede diferir. Aunque hay cierto consenso y coincidencia en que la campaña no está siendo de las mejores, según quien exprese su opinión, las matizaciones aparecen y urgen diferencias, pequeños detalles, que profundizan en la disparidad de opiniones que subyacen de un fondo común.

Fruit Logistica, la feria europea de los productos frescos por excelencia, en el corazón de Europa (Berlín) ha puesto de manifiesto, otra vez más, las dificultades por las que atraviesa el sector, a la vez que ha abierto el buzón de las oportunidades para un sector en constante evolución, innovador y capaz de hacer frente a las dificultades, renaciendo, si es necesario, de las cenizas como el Ave Fénix.

La concentración en la capital de hace diez días no fue la misma que se vivió en el mes de octubre. Si entonces los precios de las hortalizas iban a pérdidas, en la actualidad, con el frío instalado en Europa y con temperaturas a la baja en la provincia, las pizarras están calientes, no tanto como quisieran los agricultores, pero con cifras razonables para lograr beneficios y tratar de tapar los agujeros abiertos en el inicio de la temporada.

El llamamiento a la movilización fue tibio, al igual que la respuesta, con la protesta en la calle, sin aspavientos, con la boca chica y recogiendo rápido que hay que seguir trabajando en el invernadero. Me alegro por los agricultores que la situación haya pasado del negro al gris en tan poco tiempo y con perspectiva de blanco para el mes de febrero. Las pizarras calientes no significan que los problemas se hayan evaporado. Están ahí y siguen siendo los de siempre. Hay que afrontar la comercialización con otras garantías y con la posibilidad de ser, de verdad, un interlocutor válido frente a las grandes cadenas de supermercados. Desde la administración andaluza parece que se dan los primeros pasos para tratar de vender con una sola voz. La tarea que hay por delante es ardua y compleja, porque no todos están por la labor. A pesar de que el horizonte no está despejado y la competencia global nos rodea, todavía el margen de beneficio es lo suficientemente goloso como para que el inmovilismo permanezca asentado y con escasos visos de emprender el camino.

Pero no queda otra. Estos días en Berlín he comprobado lo importante que es trabajar para vender con una sola voz o nuestros competidores acabarán devorado un sector que ha permitido a esta tierra situarse entre las primeras del país en renta per capita, crecer en población, innovar y desarrollarse como nunca antes y, lo que es más importante, liderar un sector como el de las hortalizas que nos ha hecho referente mundial. No lo perdamos por entender que el trabajo está hecho. A poco que nos descuidemos los que vienen detrás nos adelantan y nos quedará cara de alelados. No lo duden.