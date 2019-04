Futuro "ferroducto"

Han pasado diecisiete años desde que se inauguró el soterramiento del tren en Cádiz capital. Desde entonces creemos que ha habido tiempo de sobra para pensar en cómo hacerlo en Almería. En fin, nunca es tarde y el miércoles pasado se ha presentado el primer boceto que en su día (¿ad calendas graecas? dará lugar al proyecto de integración Puerto-Ciudad. Y en él tampoco aparece el tren, ni soterrado ni en superficie ni en altura (un "acceso aéreo", como le dicen a la carretera sobre viaducto que proponen desde el norte de la ciudad a los muelles). Pero para el tren, repetimos, no hay "ná". Bueno, hay algo, pero mejor que no lo hubiera, porque lo que dicen es que ni se plantean llevar el tren al puerto y la razón que dan es de peso: "lo hemos dejado al margen por su complejidad". ¡Hombre!, si fuera fácil podríamos haber hecho el proyecto nosotros mismos, y eso que, entre la infinidad de cosas en las que somos legos, en logística de transporte estamos peor que Abascal en memoria histórica.

Porque vamos a ver, arreglar la fachada marítima de Almería es necesario, abrir espacios de ocio y disfrute queda muy bien -aunque no tengamos mucho déficit en ese aspecto-, pero el tren es imprescindible (léase con mayúsculas y negritas) para un puerto que tenga pretensiones de ser algo en la vida, es decir que entre en él algún mercante a cargar o descargar. La realidad actual y la tendencia a futuro es que las mercancías se transporten en contenedores y para mover contenedores de un lado a otro del mundo no hay nada mejor que el tren y el barco; conectados entre sí, claro. Si llega un portacontenedores al muelle de Almería y quiere cargar un millón o dos de kilos de mármol de Macael o de lo que sea, y no tenemos conexión con la estación intermodal, harían falta doscientos camiones para llevar otros tantos contenedores (si Pitágoras no mentía, cada contenedor necesita un camión). A ver si no merece la pena que los ilustres proyectistas se calienten un poco la olla para solucionar la "complejidad" del problema. Por ejemplo, ya que plantean en el citado boceto hacer un viaducto desde la autovía A-7 hasta el muelle, por qué no hacer un "trenducto"; o "ferroducto" para la conexión del puerto con el tren. Que esta sí que hace falta, como venimos demostrando a lo largo de este sesudo boceto de anteproyecto de artículo que tantas noches de insomnio nos ha costado.