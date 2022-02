Futuro imperfecto

No es buena idea creer demasiado en el futuro. A estas alturas un concepto como ese se ha convertido en un juego común de intereses y de creaciones artísticas donde ya no cabe ni uno mismo, ni para soñar. Diríase que el futuro es territorio de los demás, su creación, su constelación, esa que seguimos místicamente aunque no guarde relación con nosotros y por la que daríamos todo si fuese necesario. Tampoco es buena idea depositar toda la fe en el pasado. Pero el futuro tiene un componente de falsedad bastante importante que lo hace muy peligroso. Por lo general es el destino de nuestras frustraciones y ambiciones y por lo tanto aquello que se manipula como un reclamo social para hacernos sumisos de los sueños de diseño. Digámoslo claro: es el lugar donde se aloja nuestro anhelo y donde bajamos la guardia hasta el punto de creer ciegamente cualquier cosa que sirva para ofrecernos un poco de redención, la de nuestro infierno propio. Por eso el futuro es una construcción social y artística que se modela, como si de un relato se tratará, para dar esperanza a nuestros dramas y para hacernos súbditos de la esperanza. Y como nunca llega a materializarse permanece aletargado en un estado de insinuación permanente que nos engancha. Es más peligroso que el pasado, cuyo único defecto es su reinvención. El futuro puede engañarnos, porque no es nuestro futuro; no es uno inventado por nosotros, sino uno que nos inventaron para que creyésemos en él. Aun en la confusión de quiénes somos y cuál es nuestra identidad buscamos algo que creemos nuestro cuando en realidad nunca lo fue. No sabemos cuál es nuestro futuro y ni siquiera sabemos qué futuro deseamos tener. Para eso deberíamos saber quiénes somos y para esa tarea nadie está dispuesto. Tal vez no existe el valor necesario para aceptar quién es cada uno. Hacerlo podría suponer una crisis personal a la que no estamos dispuestos a llegar. En realidad, tenemos una relación de amor/odio con el futuro. Pero en esa relación no somos correspondidos. Somos los amantes y no los amados, los sumisos, los sufridores que lamentan todo el rato la falta de correspondencia. Lamentablemente esa es la verdad. Nos lo podría haber dicho el dionisiaco Nietzsche o el Desasosegado Pessoa, a través de la voz de Ricardo Reis "não segue você a cenoura que é perigosa", pero debemos descubrirlo nosotros antes de que nos haga enfermar.