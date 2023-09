El G20 rompe las ilusiones

El G20 celebrado en la India, ha puesto de manifiesto los cambios fundamentales que se están operando en el planeta en lo que concierne las relaciones económicas, políticas, comerciales y sobre todo que Occidente ya no detiene el Poder Político y el Dictamen a nivel mundial. En efecto, ni USA ni la UE han podido imponer la presencia del Payaso Zelensky, ni la condena de Rusia. Yo estoy en contra de la guerra de Ucrania que está desangrando a su pueblo y llevando a la ruina las economías de la UE, guerra que no hubiese tenido lugar si hubiese sido aceptado el Tratado de Minsk, Boris Jonhson y Biden, lo hicieron rechazar a Zelensky, el cual incluyó en su Constitución la prohibición de negociar. Los Políticos de Bruselas, que son los que detienen el Poder sobre los países de la UE, nos hunden en el absurdo económico y Político, siguen sin comprender que estamos en la 4ta Revolución Industrial, la cual rompe todos los esquemas de las anteriores. En lo que concierne las producciones, China produce el 50% del volumen de las exportaciones Mundiales, además de cubrir sus necesidades, no exporta aquellas que son estratégicas de alta tecnología. Los famosos nano-semiconductores que USA prohibía que se les vendieran, ya los están fabricando, Rusia ha sobre pasado la producción alemana y es prácticamente el solo constructor de Centrales Eléctricas Atómicas y de aquellas accionadas por turbinas de Gas. India se ha convertido en un gigante de la industria química, del textil y productos metalúrgicos semi elaborados. China ha invertido 220Millares de $US en la economía de USA, en sectores de las industrias del ocio electrónico y sectores financieros, como fue la compra de la Bolsa de Chicago, los industriales y Financieros de USA han invertido 140 Millares de $US y no olvidemos las inversiones de China en África, en América latina y en la UE, China invirtió en Alemania, Grecia, Francia, de Italia retira sus inversiones sobre 14 proyectos, debido a que la Meloni a las órdenes de Biden rechaza el camino de la seda que China le propuso. La influencia económica de China a escala mundial y su participación activa en Medio Oriente para reconciliar Arabia Saudí e Irán, han elevado su prestigio político y ha modificado la Geopolítica mundial con sus tratados en Asia, Indonesia, Malasia y Tailandia, también, con otros contenidos tratados, con Japón , Corea del Sur, Filipinas, Pakistán, Afganistán e Irán. En el Plan militar, China, mantiene una actitud pacifica, ya que no se implica en ningún conflicto armado, pero, no la sus estimemos, su Armada supera la de USA en Número y tecnologías, es una gran potencia nuclear con vectores hipersónicos y si añadimos a China sus aliados, Rusia, Irán y corea del Norte su fuerza militar es superior a la de Occidente. Por suerte China es consciente que un choque entre estos dos bloques pondría fin a la existencia de la Humanidad y por ello ante las provocaciones de USA, china propone negociaciones económicas ya que sabe que Occidente hoy ya no puede vivir sin China, sobre todo después de que se halla aislado de Rusia para abastecerse en energía y minerales. De las Universidades de Rusia, China e India salen más diplomados ingenieros y científicos que en las Universidades de Occidente, en España, Francia, Italia y ahora Alemania el fracaso escolar y abandono de estudios es preocupante, influye el empobrecimiento familiar y sobre todo que muchos jóvenes no ven perspectivas de empleo tras los estudios universitarios y podemos añadir los bajos salarios que les ofrecen con contratos que no ofrecen seguridad de empleo. Los Políticos de Bruselas, con sus batallitas por el Poder y sus cortesanos que inundan las televisiones con sus propagandas ilusorias conducen los países de la UE a la decadencia. Es hora de que los países de la UE recuperen sus soberanías, para aportar soluciones a los problemas de Sociedad y económicos.