Cuando esto escribo es domingo víspera de Reyes, a los que les pido que me concedan la gracia de no tener que votar por tercera vez para que los españoles tengamos un gobierno legítimo. Le doy un repaso a mi comportamiento durante el año que acaba de terminar y no veo motivo alguno para que los Reyes Magos desatiendan el contenido de mi carta. Teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones, desde que finalizó el recuento, el único candidato que tenía posibilidad de formar gobierno era, Pedro Sánchez. Al no haber obtenido escaños suficientes para hacerlo en solitario, era necesario contar con compañeros de viaje. No hace falta mucha pericia para deducir que con los partidos que compartieron escenario en la plaza de Colón, era inútil tomarse la molestia. Había que mirar para otro lado. Mucho se le ha echado en cara a Pedro Sánchez que recurriese a la persona que le podía quitar el sueño, pero hay fuerzas mayores que precisan vencer cualquier dificultad para conseguir un objetivo que se considera prioritario. Y la prioridad era evitar unas terceras elecciones, para lo cual tanto el candidato socialista como el de Podemos, tuvieron que limar asperezas, el uno cediendo a formar un gobierno de coalición y el otro renunciando a determinados ministerios. Pero el pacto entre PSOE y UP, no era suficiente y había que adoptar acuerdos con otros partidos lo cual se consiguió incluyendo la abstención de ER y BILDU, independentistas de izquierdas. Los independentistas del partido de Torras y Puigdemón, herederos de Pujol, hicieron causa común con la derecha, para impedir que el PSOE gobierne en España. A la hora de verdad los intereses propios de la derecha tradicional prevalecen sobre las fantasías nacionalistas. Ante la posibilidad de un gobierno socialista el discurso de los que se oponen a la investidura de Pedro Sánchez se reduce al insulto permanente hacia su persona y a pronosticar un Apocalipsis para España. El nivel de crispación no tiene límites, lo cual no creo que influya en la mayoría de los españoles que no estamos por la labor de vivir en permanente enfrentamiento y por esa parte Pedro Sánchez puede permanecer en el cargo sin la amenaza de una moción de censura. Pero por otra, con la derecha caldeando el ambiente, se han oído cosas de tal calibre, que siempre puede surgir algún fanático envenenado y no recomendaría a Pedro Sánchez que saliera a la calle sin una buena escolta.