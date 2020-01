GRACIAS, BENDODO

Me satisface poder hablar bien de Bendodo. Después de oir algunas de sus declaraciones del dia 25 de diciembre veo que ha hecho buenos propósitos dentro de su labor en la Junta de Andalucía. Si los medios no me han confundido, o si mi capacidad auditiva no me ha traicionado, dijo Bendodo que los andaluces se deben enterar de TODO lo que habían hecho los socialistas con su dinero durante su larga estancia en el poder. Bien dicho, Bendodo. Y solo espero que pueda decirle alguna vez: "Bien hecho, Bendodo". Hay mucho que sacar de los cajones de las distintas Consejerías y de esas cajas fuertes en las que todavía no habían parado mientes y que parecen haber surgido de la nada tras un año de búsquedas. Espero que pronto nos digan cuáles son los contenidos tanto de los cajones como de las cajas. Tenemos derecho a saberlo. Y no dudo que no cejarán en su empeño de hacernos ver lo que hay allí dentro. Ya lo están demostrando al citar una y otra vez el tremendo desaguisado de los ERES : no pierden vez ni en los medios ni en el Parlamento. Aire puro. Pero es claro que no son esas las únicas cosas que habían hecho los socialistas. Lo menos que puedo esperar de la bonhomía del hombre fuerte es que haga un análisis claro de cuál era la situación de Andalucía a principios de los ochenta, y cuál es la herencia recibida en todos esos aspectos. Porque Andalucía era una cosa, y ahora es otra. Otra muy diferente. Y esos cambios se han producido usando el dinero de los andaluces. Y hay que saberlo. Porque la memoria es flaca. Quizá nadie se acuerde de cuántos hospitales teníamos en aquellos entonces, ni tampoco como era el centro de salud de su pueblo. Espero que nos lo recuerde Bendodo. O cuántos centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Supongo que él sí lo sabe. Y cuántos kilómetros había de autovías o cómo era la estrechez de tantas carreteras secundarias, y cuánto se tardaba en ir desde Almería hasta Granada o hasta Sevilla. O qué atención recibían los personas dependientes y las personas que cuidaban a los dependientes. Todo eso lo sabe. Y también sabe y nos debe recordar, e incluso hacernos saber, cómo están las cosas ahora. Porque todo eso forma parte de lo que han hecho los distintos gobiernos socialistas con el dinero de los andaluces. Qué buena promesa nos ha hecho Bendodo que no dudo que cumplirá. Hacer ese balance es ser un político honesto. Claro que no hacerlo...