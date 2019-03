LA GRAN MOVILIZACIÓN

El 8 de marzo volveremos a movilizarnos por la igualdad en las calles de toda España, en un día que este año 2019 tiene por necesidad que ser histórico, para dar un paso más en esta lucha conjunta como sociedad, pero sobre todo porque también hoy todo lo conquistado años atrás vuelve a estar amenazado.Todo lo que habíamos conseguido ha vuelto a ponerse en riesgo con el avance de la ultraderecha y las políticas que ya empieza a querer imponer allí donde ya ha llegado, como es el caso de Andalucía, donde no damos crédito a las propuestas, medidas y argumentos que está imponiendo Vox al gobierno de derechas, intentando maniatar nuestras conquistas. Por eso, espero que este viernes hagamos historia, reivindicando más que nunca la visibilidad de las mujeres, y que toda la sociedad se coloque junto a ellas para que éste no sea un año más, un año cualquiera, sino el año en que demostremos juntos que los derechos de las mujeres ni se negocian, ni se recortan. La igualdad real sigue siendo una asignatura pendiente que tenemos que defender y el PSOE volverá a estar en las manifestaciones, como el partido que más ha defendido estos derechos y conquistas y como el que, en este momento, resulta imprescindible para frenar esas políticas de purgas, listas negras y persecuciones que ya están queriendo imponer en Andalucía. En la memoria de todos está también el pasado más reciente del Gobierno del PP, que durante estos últimos años frenó la igualdad y legisló contra ella, con medidas como la reforma laboral y la expulsión de muchas mujeres del mercado de trabajo. Las mujeres han sufrido más la temporalidad y las contrataciones a tiempo parcial, lo que, además, afecta seriamente a las prestaciones por desempleo y a las futuras pensiones, reduciéndolas. Contra esto, el PSOE ha hecho del impulso feminista el centro de su actividad legislativa en los últimos meses, combatiendo la violencia machista e intentando erradicar la discriminación y la desigualdad, fundamentalmente con el Pacto de Estado. Estas son razones más que suficientes para seguir trabajando y para que la ciudadanía siga confiando, para el futuro, en un gobierno atento a esta demanda social de igualdad. Del mismo modo que hemos hecho en estos 140 años de lucha por la igualdad, este 8 de marzo volveremos a estar ahí, reclamando más igualdad, que también es sinónimo de más democracia y de más avance para la sociedad. No vamos a permitir que nadie corte o frene el camino que iniciamos para crear una sociedad más justa. Por eso, seguiremos gritando contra la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida.