En el Partido Popular, no todos, claro está, se han empeñado en ser el sustituto/a de Gabriel Amat antes de tiempo. Los contubernios se suceden, uno tras otro, en la búsqueda de los consensos y los apoyos necesarios para optar con grantías a la presidencia. Todavía no se han dado cuenta de que hay Gabriel para rato. Quienes lo conocen aseguran que, por el momento, ni tiene intención de dejar la alcaldía de Roquetas y puede hasta que sea candidato en las próximas municipales y repita como presidente del partido. Así que los desesperados ya pueden poner el cronómetro en modo pausa. No toca.