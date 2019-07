Galanes de Senegal

El otro día me comí los primeros galanes de este verano. Fue en Terraza Carmona. Fresquísimos y perfectamente fritos, como todo lo que hacen en esta benemérita casa. Durante la plácida digestión caí en la cuenta de que aun no he visto galanes en la Plaza de la capital este verano. No es que sea raro, al revés, este pescado no es abundante y pocas veces llega a las pescaderías, pues va a parar directamente a bares y restaurantes. Sin embargo, estos últimos veranos ha habido galanes en varios puestos y, lo que es más raro, en la pasada temporada de invierno/primavera también los ha habido. Y esto último ya era para mosquearse, porque el galán es escaso y sólo se da en las costas de Almería, parte de Cataluña (donde lo llaman loro o lorito) y Mallorca (allí es raô o raor). Y, repito, solo en verano. Así que no tuve más remedio que ponerme a "escarcuyar", que es como decimos en Almería cotillear, y me entero de que los galanes que han estado llegando a nuestras pescaderías en invierno venían de Senegal. Y ya puesto a hurgar en ese tajo, resulta que Senegal es uno de nuestros mayores suministradores de pescado. Congelado, mayormente, como el gallopedro, otro de sus productos estrella. Estrella para nosotros, que lo pagamos a precio de galán, o sea a 26 €/kg como mínimo, con cabeza y tripa, mientras que el de Senegal, limpio y cortado en filetes, les cuesta a nuestros esforzados hosteleros 10 €/kg. Por eso encontramos por doquier "crujiente de gallopedro" hasta de tapa. Son del mismo nivel de calidad que los "twister" de gamba o langostino, las lagrimitas de pollo, los muslitos de mar, los "wraps" o los múltiples tacos y fajitas. Y, dirá usted, ¿cómo distinguir si el gallopedro que nos ponen es de Senegal o de aquí? Pues pida que le pongan también la cabeza, que está buenísima frita crujiente, con sus mejillitas, su cogote, sus gelatinas…Y la hueva, frita o cocida con mahonesa y pepinillos, como la hacían en Casa Puga. Y en cuanto a esos crujientes y tempuras, simplemente no se los crea, salvo que quien se los ofrezca sea capaz de freír los galanes como Antonio Carmona: crujientes por fuera, jugosos por dentro y sin dejar una gota de aceite en el plato. La piel queda separada de la carne y se come sola, como una galleta con sabor a marisco. La carne queda hecha al vapor entre la piel impermeable gracias a la buena fritura.