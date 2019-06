Ganadores y un perdedor

Aandan los socialistas de Almería capital algo alicaídos con los resultados y, en mi opinión, se equivocan. Contentos pueden estar con mantener los concejales y ganar unos tres mil votos sobre 2015. La suerte, en forma de Ciudadanos, les ha sido favorable. A ellos y al PP. A Ramón, además, una campaña bien diseñada, como ya analizamos. Ciudadanos eligió como alcaldable a Miguel Cazorla. Una persona muy activa, sin duda. No ha existido acto en el que, al frente o al lado, no estuviera. Más, por decirlo con sutileza, D. Miguel polariza las opiniones y el polo negativo desborda. ¿Quién no ha oído decir "votaría a Ciudadanos pero…"? Añádase el nombre del candidato y la justificación de votar la segunda opción, PP o PSOE. Vean un ejemplo. El de siempre, mi calle. Los socialistas han mantenido el mismo porcentaje de votos que alcanzaron en las generales, un 20%. Mira, ya tienen una fortaleza. Pasan de tercera a segunda fuerza. El PP recupera todo lo perdido, aquel 20% de votantes que se le fueron a Vox y Cs. Otra vez representan al 54% de los electores. Les ha regresado, como era previsible, la mitad del voto que fue a Vox. Pero de Ciudadanos no es que se haya ido ese 8% añadido que tuvieron el 28A cuando pasaron del 16 al 23%, es que se les han debido ir hasta los interventores. Se quedaron en el 8%. A los socialistas les pasó como cuando estudiabas inglés, y topabas con los false friends, los falsos amigos, esas palabras que se parecen en ambos idiomas pero no significan lo mismo. En plan traducirte constipated por constipado, cuando es estreñido. El 28A fue su false friend político. ¿No pensaron, así de entrada, que quienes quisieron escarmentar al PP ya se dieran por satisfechos e, incluso, asustados por la magnitud del escarmiento, y regresaran al PP? ¿Qué era eso de hemos ganado en todos los colegios salvo en seis? Seis que eran los de mayor censo y mayor participación.Nada, los socialistas con su estrategia ochentera. Que los ochenta estarán muy bien para fiesta temática pero no como inspiración política. ¿Distrito 7? No merece la pena molestarse porque votan al PP, indiferentes a que, quizás, una zona donde residen familias de clase media les ha dejado de votar porque no tienen nada que ofrecerles. Las viejas ideas de repartir folletos en el mercadillo, es decir, a un solo sector de población y siempre al mismo; los viejos discursos cargados de viejos clichés. Abandonando las zonas donde sin mejorar nunca ganarán, sin ideas del siglo XXI para los sectores más dinámicos, la oposición puede ser su estado natural permanente.