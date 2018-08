C UANDO se apuesta, caso del Congreso del PP, por un candidato u otro, siempre se producen ganadores y perdedores. También los hay que pierden en primera instancia, como los que apoyaron a María Dolores de Cospedal, y en la segunda vuelta son triunfadores de la mano de Pablo Casado. Y luego están los que, sin ambajes estuvieron con Soraya Saénz de Santamaría y no han quedado en muy buen lugar. No sabemos, finalmente, si de verdad habrá una integración clara, pero lo cierto es que estos últimos van a estar señalados dentro del partido algún tiempo.