Ganan empresarios y trabajadores

Menudo entretenimiento tuvimos la semana pasada con el espectáculo que nos ofrecieron nuestros representantes políticos en las Cortes Generales. Se han vertido tantas opiniones sobre fallos humanos o fallos informáticos, transfuguismo o votos de conciencia, tamayazos, fraudes, y no sé cuántas cosas más, que no tengo el ánimo para confirmar o rebatir cada una de las posiciones que animan el cotarro. Vayamos a los hechos. De lo que se trataba era de convalidar por la Cortes Generales el decreto ley sobre la reforma laboral dictado por el poder ejecutivo el pasado 28 de diciembre. Para completar la mayoría necesaria el Gobierno llega a un acuerdo con UPN que se compromete a votar a favor de la reforma laboral y así lo manifiestan sus dos diputados durante toda la jornada cuando son preguntados. Un diputado del PP llamado Alberto Casero comunicó que votaría telemáticamente porque había amanecido con gastroenteritis y no estaba en condiciones de acudir al Parlamento, expuesto a padecer una diarrea inoportuna que le impidiera participar en la votación. Una medida prudente. Hasta aquí todo parecía que el resultado sería el que estaba previsto (176 votos a favor y 173 en contra) según lo que cada partido había anunciado en sus intervenciones parlamentarias, salvo los dos diputados de UPN, que renunciaron a participar en el debate. Y ocurrió lo siguiente: hubo una confusión de la presidenta de la cámara anunciando la desaprobación del decreto ley, y una rectificación inmediata proclamando su aprobación. Pero los números (175 a favor y 174 en contra) no cuadraban con lo previsto. Los dos diputados de UPN traicionaron a su formación votando en contra de lo acordado con el Gobierno. Y un diputado del PP, que resultó ser el de la gastroenteritis, votó a favor de la convalidación del decreto ley de 28 de diciembre y en contra de su tramitación como proyecto de ley. Los números son los que cuentan y la reforma de la Ley Laboral, con 175 votos a favor y 174 en contra, ha sido aprobada por mayoría. Más claro el agua. Lo inexplicable es que partidos que se llaman de izquierda hayan votado en contra de una ley que favorece a los trabajadores. Pero lo importante es que se consolida un marco jurídico para regular las relaciones laborales con el consenso de empresarios y trabajadores. Aprovecho para desearle la mejoría al señor Casero, una vez que la gastroenteritis ha propiciado la aprobación de una ley tan beneficiosa para todos.