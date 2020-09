Garci, arte y pensamiento

El Crack 0 German Areta, en una de las secuencias más hermosas, dice a su partenaire "me gusta tu casa porque hay libros, y los libros abrigan" José Luis García Muñoz, al que todos conocemos como José Luis Garci es un brillante y extraordinario director de cine. Productor, guionista y crítico. Como escritor, ensayista y narrador, es autor de una fascinante obra con títulos como Robin de los bosques, Adam Blake, A este lado del gallinero y Campo de gas. Me apasiona especialmente Ray Bradbury, humanista del futuro, publicado en 1971 y felizmente reeditado por la editorial Hatari en 2019. Entre 1995 y 2005 dirigió y presentó el programa ¡Qué grande es el cine! en la segunda cadena de TVE. Cada lunes era un regalo para aprender, reflexionar…disfrutar del cine, ser conscientes de todos sus alcances. Inolvidable aquella noche mágica del 12 de abril de 1983 cuando su película Volver a empezar ganó el primer Óscar para una producción española a la mejor película de habla no inglesa. "Solo se envejece cuando no se ama" es el pensamiento que da vida a la película. Tan cervantino, con esa vitalidad quijotesca que impulsa siempre a buscar la belleza en la vida, y del mismo modo, ayuda a enfrentar su oscuridad. El raciovitalismo de Ortega dejando su impronta en la mítica Meca del cine. Junto con los tres Crack y El Abuelo, son mis películas predilectas de Garci. Maravillosa la adaptación que hizo de la novela de Galdós, tanto por el guion, los actores y la ambientación. El cine de Garci es imprescindible para comprender de dónde venimos los españoles, y lo que podríamos crear si abrazamos la libertad de conocer nuestra Cultura. Filosofo del séptimo arte, director que reúne las cualidades de los autores clásicos siempre esforzados por comprender el mundo, y que con cada película salen al Ágora para compartir sus reflexiones, provocar el debate e incentivar la imaginación. En 2016 dio una amplia entrevista para La Contra TV, que podemos ver en YouTube: "Lo progre es lo que pierde a España…Educación, el problema es la Educación…no nos queremos los españoles, somos una familia mal avenida". Queridos lectores, no se pierdan esta entrevista. Habla con ternura de sus padres y como le enseñaron que "no se puede tener una sola pasión en la vida". Dice de la Transición: "Sabíamos que había que hablar y cada uno renunciar a muchas cosas". Areta siempre.