Garzón, liado con los huevos

U N dicho que podrían poner en los sobrecillos de azúcar es: "Cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas" Eso es lo que, por lo visto, hace Garzón, el MINISTRO (increíble, pero cierto, lo de ministro) Ha gastado 12.000 euros de nuestro dinero en un ¿estudio? Para enseñarnos a los españoles a que guardemos los huevos en la nevera. ¡Ansioso estoy por leer el documento!

He leído ¿un avance? En un "güasap" que me han enviado de okdiario, dice Garzón, que los huevos no deben sufrir cambios bruscos de temperatura. Y que por eso se venden sin refrigerar. Por eso, al llegar a casa hay que colocar, los huevos, en una balda intermedia de la "nevera", a temperatura constante. Por fin alguien me ha despejado la sempiterna duda que me ha corroído la sesera, tratando de saber dónde colocarlos. A los que han cobrado los 12.000 €, solamente les ha faltado añadir que, para evitar infecciones por Salmonella, no es bueno tocar los huevos, con las manos sucias.