Gastro ignorancia

Aprovechando que se celebra Madrid Fusión resurgen en los medios las bromitas estúpidas de siempre. Que si la cocina moderna es una tontería, donde se ponga el puchero de toda la vida…Que si los restaurantes modernos ponen platos muy grandes con muy poca chicha dentro. Que si lo único que hacen es ponerles nombres raros a los platos. En fin, llevan tantos años haciendo las mismas gracietas que podrían ahorrarse el trabajo de salir a la calle a "hacer encuestas" y tirar de archivo. Entrecomillo porque las sedicentes encuestas se limitan a cuatro o cinco testimonios tomados en unos minutos en la misma calle del periódico, la tele o la radio en cuestión. Y los comentarios de los profesionales a cargo del programa no se alejan mucho del tono de los encuestados. La otra mañana leí y oí varios de estos espacios "informativos". Es relativamente curioso que ninguno de los testimonios estuviera a favor de la cocina española de vanguardia, y muy destacable el hecho que casi todos confesaron que jamás en su vida habían comido en un restaurante con estrellas. Algunos añadían que ni pensaban hacerlo, por supuesto. Es decir, sigue vigente lo que dijo de Antonio Machado: "Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora". Critican y desprecian lo que no conocen, y lo hacen con el desparpajo y la osadía propios de la ignorancia. Ignoran que esos supuestos nombres en francés macarrónico ("puturrú de fuá al aroma de petit pois", como le oí a uno) hace décadas que no se usan porque ignoran que la cocina de vanguardia española desbancó a la francesa hace un cuarto de siglo; hoy se habla español en las cocinas de todo el mundo. Sólo por eso deberían de respetar a nuestros extraordinarios cocineros de primera línea. Y por las repercusiones económicas que nos han traído (exportaciones, turismo, prestigio). Dentro de esa vanguardia destacan cada vez más cocineras de alto nivel. Este año, por primera ven en los diecisiete que lleva celebrándose el mejor congreso de cocina del mundo, ha participado una almeriense, Yolanda García del restaurante Alejandro, con una ponencia sobre las "malas hierbas" con las que lleva tiempo trabajando. A ver si no es para estar orgullosos de nuestra de vanguardia y de nuestra pionera cocinera almeriense. En vez de tanta catetez ignorante y/o envidiosa.