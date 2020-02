Gatillazo cultural

Cuanto más me entero de los pasos a seguir por parte de este PSOE, más giro la cabeza hacia la derecha, observo el real "progreso", y entonces se me pasa... (como la rana Gustavo, por "infantilizar" un poco el siguiente caso y darle un toque extra de sencillo humor).

Antes lo dice uno y antes ocurre de forma previsible, porque esta nueva etiqueta social-comunista lo es cada vez más.

Hablan de centro, de moderación, de innovación, de inclusión y, me remito una vez más, hasta de "progreso".

No se preocupen, ni siquiera es necesario irse al nivel estatal para observar esta falta (insulto puede quedar muy "ultra"), por ejemplo, hacia un sector tan extenso y rico como el de cultura.

Y es que, tras colocarnos a un escritor (genial) con una polémica dimisión, nos colocan a un gestor cultural (genial) y ahora, por aquello de progresar, nos lo quitan y nos meten a un profesor-filósofo de derecho (con todos los respetos).

Mientras, en nuestra querida capital almeriense, por suerte, disponemos de una idónea representación cultural (un artista y muy válido, colectivamente hablando).

En esta tierra no somos ya pocos los que hemos ido viendo la cantidad de vacíos y despropósitos de la "izquierda"; de esa izquierda que se escuda en una carente innovación y progreso... por no decir nulo.

Encima, no dejan de quejarse hacia el ala derecha hasta de los planes y proyectos más ambiciosos para todo el municipio, excusándose en la posible resolución de otros problemas, o sea, "criticar por criticar". Sin añadir que algunos de ellos (y ellas) es que ni aparecen en las diferentes citas y mesas de coordinación con el propósito de mejorar el desarrollo "general" de la capital desde este complejo sector.

Y no, no pretendo politizar esta nueva columna bajo ningún interés fuera del marco artístico-cultural... pero sí que quiero mandar el mensaje a esa "neo"-izquierda en bloque (sobre todo a ese PSOE) para que se haga una buena introspección "cultural" antes de criticar al PP en esta materia.

¿Hemos de estar contentos por esta nueva elección nacional? Sinceramente, yo no me siento bien representado... lo siento... Sencillamente, porque al menos a mí lo que verdaderamente me importa es la "cultura"... en mayúsculas.